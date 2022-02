“C’è Posta per Te”, la sorpresa di Noemi ai suoi genitori fa emozionare: Francesco Totti però arriva senza Ilary

L’ex capitano della Roma è stato il regalo speciale per una storia raccontata ieri nel programma, la sorpresa che poi lui ha fatto agli ospiti ha commosso molti.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata emozionante di “C’è Posta per Te” condotta da Maria De Filippi. Sono registrazioni di puntate realizzate durante la settimana e poi mandate in onda il sabato sera, chissà quindi se la rottura tra il bomber e la ex letterina si era già concretizzata ai massimi livelli oppure doveva ancora accadere.

Infatti Francesco Totti è sceso in studio da solo, suscitando negli sguardi dei telespettatori molte domande su come adesso si stia evolvendo il rapporto con la moglie dopo quanto comunicato dai giornali nei giorni scorsi.

Rottura ed intrighi a parte (si parla di problemi finanziari e di un presunto flirt del Pupone), la sua comparsa nel programma è stata la gioia più grande per una famiglia super tifosa della Roma che ha gradito enormemente la sorpresa. Totti non è sceso a mani vuote, ecco cosa ha donato ai suoi ospiti.

Cosa ha regalato Francesco Totti a Massimo e Antonella? Da non crederci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

L’ex capitano è arrivato per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, grandi tifosi della Roma. Totti è stato richiesto da Noemi che ha tanto voluto la presenza della stella del calcio per fare una sorpresa ai genitori e ringraziarli del loro amore.

Un grazie soprattutto per dare loro il merito del sostegno che le hanno dato anche quando lei a 16 anni ha comunicato di essere incinta senza però un compagno che le potesse stare accanto. Massimo e Antonella sono stati quasi due genitori per il piccolo, quindi la ragazza dopo tanto tribolare ha finalmente trovato il modo per sdebitarsi realizzando un loro sogno personale.

Francesco Totti, visibilmente emozionato per la storia raccontata, è entrato in studio e ha abbracciato la coppia regalando ad entrambi due orsacchiotti contenenti dei messaggi e due abbonamenti per seguire le partite della Roma all’Olimpico.

Come dicevamo Ilary non era presente in studio ma la showgirl ha postato una story su Ig in cui si mostra sul divano mentre osserva il marito accogliere quella famiglia romana tanto desiderosa di conoscere il loro beniamino. Possiamo definirlo un gesto di rappacificamento? È presto per dirlo ora, dovremmo attendere le prossime settimane per capire l’evolversi della situazione coniugale.