Avete mai visto la casa di Patty Bravo? È un sogno ad occhi aperti

Patty Pravo non ha bisogno di presentazioni. Un’icona della musica italiana e non solo. Donna di gran classe che ha dettato anche mode e stili, scrivendo tante pagine dello spettacolo italiano dagli anni Settanta ai giorni nostri. Parecchio criticata per il ricorso eccessivo alla chirurgia estatica, al secolo Nicoletta Strambelli non si è mai fatta problemi ad apparire per quello che le piace.

Spesso la vediamo in tv ed ogni volta è un successo di pubblico. Fino allo scorso anno ha fatto parte della giuria de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Ma voi, avete mai visto la casa di Patty Bravo? Vi sveliamo dove si trova e alcuni curiosi particolari.

La casa di Patty Bravo: minimal ed elegante

Entrare nelle vite dei grandi vip è il desiderio di molti. Oggi grazie ai social un po’ è possibile perché sono proprio loro che ci aprono le porte delle loro vite permettendoci di accedere ad un mondo fino a qualche anno fa inaccessibile. E così possiamo vedere anche la casa di Patty Bravo.

La cantante vive in una zona centralissima di Roma: a piazza Venezia, nei pressi dell’Altare della Patria, uno dei simboli della Capitale. In uno dei tanti scatti condivisi, la Bravo ci mostra mentre si affaccia sul terrazzo e alla sua sinistra spicca proprio il grande monumento.

Grazie alle diverse foto pubblicate su Instagram è possibile vedere come l’artista abbia arredato la sua casa in modo semplice, minimal ma con gusto e stile. Saltano agli occhi i divani bianchi ed i grandi tappeti sui quali Patty si siede, lavora e medita.

E poi i libri ed una magnifica terrazza dove la Bravo si rilassa e accoglie gli amici organizzando cene e pranzi in relax. Non mancano però i particolari che catturano gli occhi come il juke-box all’ingresso, il pianoforte ed il suo studio dove si vedono tanti cd, il giradischi, il microfono, le casse e tutto l’occorrente per cantante.

Insomma tutti dettagli che non possono mancare in casa di una vera amante della musica come lei. Eleganza, cultura, particolarità la fanno da padroni.