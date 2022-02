La celebre ballerina di origine ucraina di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina, si è mostrata in un video su Instagram dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Successivamente ha deciso di chiudere il suo account social. Vediamo cosa le è accaduto

Anastasia Kuzmin è ucraina di origine ma si è trasferita in Italia con la famiglia quando era ancora piccola. Con la sua terra natale ha sempre mantenuto un legame molto forte. Lì vivono ancora tanti suoi amici e parenti e quanto sta accadendo ora nel suo paese, è per lei un duro colpo.

La bella ballerina 28enne sta vivendo ore molto difficili a causa della situazione di guerra e tensione che il suo paese d’origine sta vivendo. Molti dei suoi parenti e dei suoi amici d’infanzia vivono ancora in Ucraina e Anastasia è estremamente preoccupata per quanto potrebbe accadere.

Anastasia Kazmina piange per i suoi cari in Ucraina

Anastasia è divenuta famosa in Italia grazie al suo ruolo di ballerina e insegnante di ballo nel noto programma di Ra1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Nell’ultima edizione del programma ha fatto coppia con il famoso Federico Fashion Style e i due hanno riscosso molto successo da parte del pubblico.

Abituati a vederla sempre allegra e con il sorriso sulle labbra, per tutti coloro che la seguono, vederla in lacrime sui social è stato un colpo al cuore. La ballerina ha deciso di rispondere a tutti i fan, che preoccupati le chiedevano come stesse la sua famiglia lì in Ucraina, tramite una storia Instagram. Ha spiegato che i suoi genitori sono qui in Italia con lei, mentre i suoi nonni vivono a Kiev. Parlando dei nonni, a cui è molto legata, Anastasia non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Non è riuscita a nascondere la sua preoccupazione ed il suo dolore ma, ha spiegato, “loro per il momento stanno bene.” Successivamente ha pubblicato sul social una foto della bandiera ucraina e ha deciso di chiudere temporaneamente il suo account.