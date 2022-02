“Beautiful”, ritorno a sorpresa: personaggio irriconoscibile – FOTO

Beautiful, grande ritorno per uno dei personaggi più importanti della serie… ma un’amara sorpresa attende i fan.

Mentre in Italia continuiamo ad assistere al triangolo amoroso tra Steffy, Hope e Liam, in America un vecchio intreccio di storie torna a galla dopo anni di silenzio. Si tratta del complesso rapporto tra Brooke, Ridge, Taylor e Deacon che all’inizio degli anni 2000 tenne i telespettatori incollati allo schermo. Sembra infatti che il padre di Hope sia tornato in città, pronto a mettere zizzania tra i Forrester sotto richiesta di Sheila. Nel frattempo, anche la Haynes torna a creare problemi all’apparente serenità di Ridge e della Logan. Sembra infatti che lo stilista correrà tra le sue braccia non appena si sentirà deluso da Brooke.

Con il ritorno di Taylor, i telespettatori americani hanno subito un vero e proprio shock. La dottoressa, infatti, è totalmente cambiata. Al posto di Hunter Tylo, storico volto di Taylor, gli sceneggiatori hanno deciso di assumere una nuova attrice. Ecco di chi si tratta.

Beautiful, Krista Allen è la nuova Taylor Hayes

Si chiama Krista Allen ed ha 50 anni il nuovo volto di Taylor Hayes, la storica rivale di Brooke in amore. L’attrice, che è appena entrata a far parte del cast ufficiale della soap, è conosciuta per aver recitato nelle serie televisive Il tempo della nostra vita e A proposito di Brian e nel film Bugiardo bugiardo. Krista Allena va dunque ad aggiungersi al gran numero di attori che negli anni hanno sostituto i vecchi protagonisti della serie. Tra loro ricordiamo soprattutto Thorsten Kaye, che nel 2012 prese il posto di Ronn Moss, suscitando proteste dai fan di tutto il mondo.

Vuoi continuare a rimanere aggiornato su anticipazioni, news e cambiamenti nella serie? Continua a seguire la nostra rubrica dedicata a Beautiful.