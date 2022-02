William e Kate sono abbastanza preoccupati: in famiglia c’è una strana ossessione che va tenuta a bada. Ecco come cercano di risolvere la questione

William e Kate, i duchi di Cambridge, sono amatissimi dai loro sudditi. Li seguono in tutti i loro appuntamenti, seguono Kate nelle sue scelte di stile, adorano William per il marito ed il padre adorabile che è. Insomma di certo sono tra le figure reali più amate degli ultimi tempi. Proprio loro, insieme, voleranno ai Caraibi. Non si tratta di una luna di miele ma di impegni istituzionali. Un appuntamento che rappresenta il loro primo viaggio ufficiale insieme.

Sulla scia delle tematiche ambientaliste, i duchi si occuperanno di questioni prettamente politiche. Cercare di convincere le nazioni a non uscire dal Commonwealth sulla scia di Barbados, restando legati a Londra piuttosto che affidarsi ad altre potenze, prime tra tutte la Cina.

William e Kate e l’ossessione in famiglia: c’entra George

E tra un impegno ed un altro, William e Kate non mettono mai da parte la famiglia ed i loro bambini, anzi. Sono proprio loro il motore della loro vita, descritti da tutti come genitori molto presenti, premurosi e affettuosi ma anche molto esigenti che cercano di far vivere i loro piccoli il più vicino possibile alla normalità.

Cosa poco possibile, si sa, ma il tentativo c’è. Il principe George, primogenito, ha già alcuni piccoli impegni istituzionali da rispettare e non di rado lo vediamo presenziare insieme a mamma e papà. Proprio lui, preoccupa un po’ la famiglia per via di un’ossessione che non piace affatto ai duchi.

A raccontarlo è stato proprio William che ospite ad una manifestazione per l’assegnazione di alcune borse di studio, ha parlato di quanto suo figlio sia appassionato di videogiochi. Una cosa che non deve però sfuggire di mano, ha precisato il principe e che un po’ preoccupa lui e Kate.

Ecco perché il primogenito ha delle restrizioni sull’uso del pc per poter giocare. I duchi di Cambridge temono che George possa sviluppare qualche dipendenza e così cercano di distrarlo con quella che è anche un’altra sua grande passione: la musica.