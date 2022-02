Ilary e Totti sono stati per giorni protagonisti del gossip: girava la notizia che i due erano pronti per dirsi addio ma entrambi hanno poi smentito sui social. Ora una nuova voce su un’altra coppia che pare stia vivendo un momento difficile, di chi si tratta?

Archiviata apparentemente la crisi matrimoniale tra Ilary e Francesco, il gossip si sposta su un’altra coppia: Gianluigi Buffon e Ilaria D’amico. Come riporta il settimanale “Nuovo”, i due non stanno vivendo un momento semplice, la coppia sta attraversando un periodo di crisi.

Il motivo pare sia la concentrazione eccessiva di Buffon nel suo lavoro senza lasciare del tempo da dedicare ad una possibile organizzazione per un matrimonio tra lui e la compagna. Ilaria da quanto traspare, è stanca di aspettare e vorrebbe finalmente convolare a nozze dopo un lungo periodo d’attesa legato alla separazione di Buffon con Alena Seredova. Oggi la coppia è ufficialmente divorziata ma tra Buffon e la D’amico non sembra circolare odore di nozze, piuttosto un momento di crisi complicato da gestire. I due non si sono ancora esposti in merito a questo gossip che sta girando e che li riguarda e questo silenzio genera molti punti interrogativi.

Buffon e Ilaria D’amico, la coppia è in crisi? Arriva una nuova indiscrezione sulla vita sentimentale dei Vip

Eccoli in foto in un momento felice condiviso con tutta la famiglia allargata: il piccolo Leopoldo Mattia, figlio nato dall’amore tra la conduttrice ed il calciatore, Pietro il figlio nato dalla relazione tra Ilaria e Rocco Attisani e David e Louis, i figli nati dal matrimonio tra Buffon e la Seredova. Insieme mentre preparano le pizze durante l’isolamento la famiglia ha unito tutti i maschi della casa. Ilaria e Buffon hanno costruito passo dopo passo un rapporto forte e stabile, mancherebbe solo il matrimonio per consolidare la coppia, ma perché non arriva?

“Mi dice stupidaggini ogni anno”, ha detto la D’amico quando ha raccontato l’amore del proprio compagno per il suo lavoro. Il calcio tiene Buffon molto impegnato e spesso non è semplice per i due organizzare vacanze da sogno in totale relax, ma sarà questo che mette in pausa la proposta di matrimonio? Non avendo ancora letto nessuna smentita o conferma della coppia, non si sa se questa notizia è vera o falsa come quella legata alla coppia Ilary-Totti, attendiamo quindi i prossimi giorni per scoprire se e dove Ilaria e Buffon commenteranno la vicenda.