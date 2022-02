“Festival di Sanremo 1988”: lo strano caso della canzone vincitrice (stupenda) che venne presentata più volte

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1988

La 38esima edizione del Festival di Sanremo si svolge al teatro Ariston dal 24 al 27 febbraio. Cambio di guardia alla conduzione: Pippo Baudo, infatti, lasciò spazio a una coppia inedita formata dal cantante e attore Miguel Bosé e la presentatrice Gabriella Carlucci.

Esattamente come l’anno precedente venne allestita una speciale tensostruttura, denominata Palarock, in cui si esibirono di volta in volta gli ospiti internazionali di maggior prestigio. Si ricorda la presenza di superstar come i New Order e due dei mitici ex Beatles, Paul McCartney e George Harrison. Non esiste Sanremo senza polemica, anche l’edizione del 1988 non fece eccezione. Scopriamo cosa accadde durante la tradizionale kermesse canora.

“Festival di Sanremo”: tutto sull’edizione del 1988. Chi vinse l’ambito premio

