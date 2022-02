Da settimane Ilary e Totti sono tra i protagonisti del gossip e nonostante la smentita sui social di entrambi, c’è chi parla di una crisi di coppia e chi addirittura attribuisce il problema alla presenza di terze persone insinuate nel matrimonio.

Hanno fatto sognare per anni tutta Italia con il loro amore e la famiglia meravigliosa costruita nel tempo. Ilary Blasi e Francesco Totti sono insieme da circa 20 anni e dal frutto di un amore intenso e passionale sono nati Cristian, Chanel e Isabel, i loro figli dai capelli biondi e lo sguardo da copertina.

Sembra che negli ultimi tempi però la coppia non stia attraversando un momento semplice: sono diverse settimane infatti che i due sono i protagonisti di molti articoli di gossip dove si parla di una possibile separazione che pare abbia permesso ad entrambi di concedersi un nuovo flirt con altre persone: Totti in compagnia di Noemi Bocchi una ragazza conosciuta sul campo di Padel e arrivano voci anche di una presunta frequentazione per Ilary. Secondo una nuova indiscrezione, la moglie dell’ex capitano della Roma avrebbe iniziato a frequentarsi con Luca Marinelli. Il nome di quest’uomo misterioso non è poi così sconosciuto al pubblico in quanto noto attore di “Diabolik o Lo chiamavano Jeej Robot“.

Ilary Blasi e la crisi con Francesco Totti: arriva il nome dell’uomo misterioso

Ilary Blasi Foto (Instagram)Non ci sono conferme da parte di Ilary, al contrario dopo giorni di silenzio i due hanno provato a smentire la crisi postando Francesco un video dove anche se in modo poco chiaro ha fatto intendere che nulla stesse succedendo, mentre Ilary ha postato prima un video con tutta la famiglia a tavola compreso il marito e poi ieri sera durante l’ospitata di Totti a C’è posta per te, ha condiviso una storia Instagram proprio di lei che lo guardava dal divano di casa.

Sarà un modo per non alimentare una reale separazione o sono davvero gossip infondati quelli che girano sulla coppia? Sarà il tempo l’unico a dare risposte certe sulla vicende, ma nel cuore di tutti, c’è solo ed unicamente la speranza che possa trattarsi di una crisi passeggera.