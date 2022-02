Charlene di Monaco, il principe Alberto rompe il silenzio: “Spero che torni”

Il principe Alberto torna a parlare della moglie Charlene di Monaco, ecco quali sono le sue condizioni di salute: tutti i dettagli

Da mesi non si parla d’altro e Charlene di Monaco è diventata la nuova protagonista del gossip internazionale. La moglie del principe Alberto è ricoverata in una clinica privata in Svizzera da quando è tornata da un viaggio in Sud Africa.

In tutto questo tempo non sono mai arrivate informazioni da parte del principato che ha sempre cercato di mantenersi sul vago al riguardo. La stampa e i media sanno che la principessa stia curando un’infezione otorinolaringoiatrica.

Charlene di Monaco, il messaggio del Principe Alberto

Il gossip non ha perso occasione di ricercare altri motivi che si celano dietro alla scomparsa della principessa Charlene dal palazzo. Si tratta della presenza dell’ex moglie del principe Alberto.

Nicole Coste, l’ex hostess congolese ha avuto un figlio con il principe. Si chiama Alexander ed ha da poco compiuto diciotto anni. Inizialmente Alberto non lo aveva riconosciuto poi ha ufficializzato la notizia.

L’ex moglie si sarebbe fatta viva a palazzo proprio nei mesi in cui Charlene si trovava in Sud Africa. Inoltre, avrebbe partecipato ad eventi insieme al figlio così da scatenare la rabbia della principessa.

C’è chi pensa che la presenza di Nicole Coste a Montecarlo sia uno dei tanti motivi che faccia restare la principessa Charlene lontana dalla propria famiglia. Nonostante le dicerie e voci infondate, il principe Alberto avrebbe dichiarato al Monaco Matin: “La principessa Charlene sta molto meglio – ha poi continuato – Spero che torni nel Principato molto presto”.

Attualmente, però, non ci sono ulteriori notizie riguardo all’arrivo della principessa a Montecarlo. Sono mesi che Charlene è lontana dai propri figli, mentre sembra che il marito non perda occasione di andare a trovarla. Non ci resta che attendere informazioni attendibili da parte dei diretti interessati.