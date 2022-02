Elisabetta Canalis, bellezza intramontabile e senza tempo: “Hai 25 anni, dì la verità” – FOTO

Elisabetta Canalis in una serie di scatti in dolce compagnia, ma strappa applausi come sempre per il suo fascino che non passa mai di moda

Giornate conclusive della Milano Fashion Week, una settimana che ha visto, come prevedibile, tantissime personalità dello showbusiness e del jet set convergere sul capoluogo lombardo. Stile ed eleganza le parole d’ordine, per quella che si spera essere una ripartenza dopo due anni davvero difficili.

Tra le tante bellezze che hanno sfoggiato tutta la loro classe in abiti firmati, impossibile non restare rapiti, come sempre, dalla sensualità mozzafiato di Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia ha postato diversi scatti in questi giorni mettendo in mostra tutta l’eleganza di cui è capace e che da anni ci fa ancora sognare ad occhi aperti.

Sono passati ormai vent’anni da quando Elisabetta imperversava nel popolare tg satirico, ma rispetto ad allora nulla sembra essere cambiato. La sua bellezza è una certezza ed è diventata una icona assoluta del made in Italy. E gli oltre 3 milioni di followers su Instagram stanno lì a dimostrare quanto sia ancora una delle più amate dal grande pubblico.

Gli scatti di quest’oggi, come al solito, la ritraggono in forma smagliante, elegantissima e seducente. E con una compagnia piuttosto speciale.

Elisabetta Canalis, ma come fa? I fan increduli, ha trovato l’elisir di eterna giovinezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Negli scatti, insieme a lei, compare Sarah Spaak. Sarah è una vecchia amica di Elisabetta, responsabile comunicazione di una delle boutique più famose di Milano. “Ma quanto ti voglio bene“, le scrive la Canalis, che sfoggia un look che nella sua semplicità lascia davvero senza parole.

Tacchi alti, jeans aderenti, una giacca celeste al di sopra di un top bianco, il tutto evidenzia la sua bellezza davvero clamorosa e che fa dubitare agli ammiratori di essere di fronte a una donna di 43 anni. “Dai su, hai 25 anni, dì la verità“, si legge tra i commenti.

In pochissimi minuti, come sempre, fioccano like e dichiarazioni d’amore per una bellezza intramontabile e che si conferma sempre più nella leggenda. Elisabetta, in questa ultima settimana, ha lasciato il segno eccome, anche se non è una novità.