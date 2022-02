Jolanda De Rienzo, l’abito non nasconde niente: forme statuarie incontenibili – FOTO

Jolanda De Rienzo come sempre strappa applausi, la giornalista partenopea sfoggia sul web un fascino esplosivo: curve che fanno sognare

Tra le personalità più seguite del momento sui social network, ci sono sicuramente le giornaliste sportive. Molte di loro uniscono a una grande competenza e passione per il loro lavoro anche un fascino eccezionale. E’ sicuramente il caso di Jolanda De Rienzo, giornalista napoletana classe 1984, da tempo una vera celebrità su Instagram.

Jolanda segue le vicende sportive, soprattutto calcistiche, con grande professionalità. Su Instagram e sul suo canale Youtube, condivide con i followers dirette e approfondimenti di vario genere. Al centro delle sue analisi, molto spesso, il Napoli, squadra di cui è tifosissima.

Proprio sul Napoli si concentra il suo ultimo post social. Gli azzurri sono impegnati questa sera in casa della Lazio, in un match che potrebbe regalare il primato in classifica in caso di vittoria. Nuova occasione per gli uomini di Spalletti, dopo quella non sfruttata contro il Cagliari la settimana scorsa. Ma l’andamento con il freno a mano tirato di Milan e Inter impone di credere nello scudetto, a una settimana dallo scontro diretto con i rossoneri al ‘Maradona’.

Non a caso, forse, l’abito con cui Jolanda si presenta ai suoi numerosi followers su Instagram – sono quasi 350mila – è di un color verde speranza. Un abito che ancora una volta evidenzia il suo fascino sublime.

Jolanda De Rienzo, un fisico spaziale: il vestito aderente e cortissimo è da favola

Un fisico statuario che emerge da un vestito corto e aderente, che esalta tutti i suoi punti di forza di Jolanda. Il vestito si ferma ad altezza quasi inguinale, evidenziando uno stacco di gambe pazzesco. Un dettaglio che trasuda perfezione, ma non è finita qui.

Nella parte superiore, sebbene per una volta Jolanda non faccia indugiare sulla sua vertiginosa scollatura, non possiamo fare a meno di osservare la generosità delle sue curve, che non vengono nascoste affatto dall’abito.

La solita pioggia di complimenti – sebbene spesso la De Rienzo debba avere a che fare anche con gli haters – è praticamente scontata. I tifosi del Napoli sperano che questa volta il post sia di buon auspicio.