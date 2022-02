Fabrizio Frizzi, cosa accadde poche ore prima della morte del compianto conduttore: la verità vi lascerà a bocca aperta

Il compianto conduttore Fabrizio Frizzi è ancora vivo nella memoria dei suoi migliaia di fan. D’altronde, dimenticare il sorriso affabile e la spontaneità con cui il presentatore si era fatto apprezzare dal pubblico è pressoché impossibile.

Il prossimo 26 marzo ricorrerà il quarto anniversario della scomparsa di Frizzi, che all’età di 60 anni lasciò la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella, di appena 4 anni.

Ricoverato d’urgenza per emorragia celebrale presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, Frizzi non superò quella drammatica notte, rendendo l’Italia intera orfana della sua persona. Ma cosa accadde proprio nelle ore antecedenti al suo malore? La verità che si cela dietro a questo interrogativo è straziante.

Fabrizio Frizzi, cosa accadde poche ore prima della morte: la straziante verità

Scomparso la notte del 26 marzo 2018, Fabrizio Frizzi si congedò dal suo affezionato pubblico dopo mesi a dir poco sofferti per il conduttore. Nell’ottobre 2017, infatti, il marito di Carlotta Mantovan era stato colto da un malore durante la registrazione de “L’Eredità”. Malore che, nelle settimane successive, gli lasciò pesanti strascichi.

Nonostante non si fosse ancora rimesso del tutto, il presentatore aveva deciso di tornare in tv a partire dal dicembre 2018. Un fatto che, a distanza di quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio, è la testimonianza dell’amore immenso che il conduttore ha sempre nutrito per il proprio lavoro.

Sul marito di Carlotta Mantovan, di recente, è emersa una verità a dir poco straziante. La sera del 25 marzo 2018, proprio alcune ore prima della morte improvvisa, Fabrizio Frizzi si trovava all’interno dello studio de “L’Eredità”, esattamente come alcuni mesi prima – quando venne colto dall’ictus -.

Il contatto con il pubblico e la passione per il mestiere a cui aveva dedicato tutto sé stesso non abbandonarono mai il compianto conduttore, neanche durante i giorni più difficili della sua vita. Una verità che in pochi conoscevano, e che, al netto del trascorrere degli anni, è ancora in grado di lasciare i suoi fan senza parole.

La figlia Stella Frizzi, prossima al compimento dei 9 anni, è divenuta il bersaglio dell’amore incondizionato di mamma Carlotta. La Mantovan, ormai ex moglie di Fabrizio, custodisce gelosamente nel suo cuore i ricordi più belli legati al conduttore.