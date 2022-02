Dayane Mello ha ritrovato l’amica del Grande Fratello Vip: la modella brasiliana ha reso partecipi i loro fans del loro incontro a distanza di mesi

Dayane Mello è stata una delle protagoniste del 2021. Tutto è cominciato quando, nel 2020, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per partecipare alla quinta edizione. Non aveva idea del fatto che avrebbe diviso il pubblico italiano con il suo atteggiamento, ma che questo l’avrebbe portata alla finale del programma andata in onda a marzo dello scorso anno.

Dopo la fine del programma, Dayane ha passato un po’ di tempo con sua figlia e poi dopo l’estate è partita per il Brasile, dove ha cominciato un nuovo reality. Anche lì è riuscita ad essere una grande protagonista per diverse vicende. Tornata a casa, ha ritrovato l’affetto della sua famiglia e soprattutto dei suoi amici che non l’hanno mai lasciata da sola.

Dayane Mello ritrova Giulia Salemi: l’incontro più atteso

Dayane, negli ultimi tempi, ha ritrovato una grande amica. Stiamo parlando di Giulia Salemi, che conosce da diversi anni. Dayane l’ha incontrata nella casa del Grande Fratello Vip, quando Giulia è entrata durante la seconda ondata di concorrenti messi nel programma. Se all’inizio erano felici di poter passare del tempo insieme, m nel corso di questa avventura si sono ritrovate l’una contro l’altra per le visioni differenti che avevano su alcune dinamiche della casa.

Quando l’amicizia è vera però non è niente perduto, infatti sono riuscite a superare ogni tipo di rancore e oggi hanno documentato il loro incontro con delle foto e dei video che hanno pubblicato sui social. Dayane ha scritto un lungo post per la sua amica, esprimendole tutto l’amore che prova per lei per non averla mai lasciata sola, per esserci sempre stata e per essere la bella persona che è.