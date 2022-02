I colpi di scena di Harry e la sua Meghan sono ormai una costante da mesi. Spunta un cambio di rotta del Duca che lo vede pronto a partire, ma da solo.

Ribelli e sulla bocca di tutti. Harry e Meghan sono da mesi nell’occhio del ciclone tra il loro addio alla Royal Family, le critiche ai parenti e i progetti da sei zeri. Questa volta a catalizzare l’attenzione è il figlio del Principe Carlo che sembra essere pronto a un viaggio senza la Markle.

La destinazione sarebbe Londra dove potrebbe avere un incontro faccia a faccio con tutta la Famiglia Reale. Data prevista per questo soggiorno fine marzo in occasione della messa per ricordare il Principe Filippo, a un anno dal suo decesso.

Una decisione che stupisce visto che sole poche settimane fa il Royal si era detto contrario a questa partecipazione in quanto sprovvisto della scorta reale. La richiesta di poterne usufruirne una volta in Gran Bretagna era sta respinta in quanto ormai privo dei suoi titoli reali. Pertanto ormai i Windsor si erano convinti che non presenziasse all’evento in omaggio del nonno, ma sembra che abbia cambiato idea.

Harry cambio di rotta, ritorno a Londra da solo

Per essere presente allea celebrazione prevista per il prossimo 29 marzo a Westminster il Duca sarebbe pronto a partire. In questo modo metterebbe da parte la controversia avviata per usufruire della scorta reale. Dalla Mexgit ha infatti perso questa protezione, per lui imprescindibile per se stesso e la sua famiglia.

Tuttavia l’evento sarò presieduto da molti agenti per vigilare su tutti i reali presenti e pertanto il Duca di Sussex non sarà in pericolo. Ma secondo alcuni rumors, anche vista la brevità del soggiorno, sarebbe quindi disposto sì a partire, ma da solo.

Niente volo per Meghan, Archie e Lilibet che rimarranno così nella loro dimostra californiana. La secondogenita del nipote della Sovrana non conoscerà quindi ancora i parenti che da quando è nata, lo scorso 4 giugno, non l’hanno ancora vista.

Intanto il figlio di Carlo e Lady D. sembra che partirà per non mancare all’importante evento in memoria del nonno nonché per tastare il terreno e vedere che aria tiri, visto che i suoi rapporti con i Royal sono sempre più tesi. Potrebbe infatti dover ritornare nei prossimi mesi in Gran Bretagna in occasione del Giubileo di Platino della Regina.