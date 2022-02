L’ultima sequenza di scatti che ritraggono Gianluca Ginoble rapiscono l’attenzione dei fan. La sua è una combo a cui è difficile sottrarsi.

A poche ore dal successo ricavato dalla pubblicazione dei suoi ultimi “irresistibili scatti“, il ventiseienne tenore, Gianluca Ginoble, ospite quest’oggi, 27 febbraio, ad “Amici – di Maria De Filippi“, si è completamente lasciato travolgente dalla potente energia del pubblico in studio.

“Grazie per averci aperto le porte di casa“, ringrazia così la conduttrice Mediaset, una delle tre persuasive voci de “Il Volo“. Pronto a regalare magia al pubblico in un mix fatto di musica, risate e leggero avanspettacolo. “E’ sempre bello“, continua poi in didascalia il carismatico e talentuoso nato sotto il segno dell’Acquario, mostrando ben tre istantanee al fianco dei suoi amici e colleghi, uniti dal quel lontano e già promettente 2009 a “Ti Lascio Una Canzone“. Ma vediamo ora di scoprire quale sia stata l'”atomica” combinazione che ha attirato, come mai prima d’ora, l’attenzione dei suoi fan in rete nelle ultime ventiquattro ore.

Il Volo, Gianluca Ginoble pose “atomiche” e fan in tilt: la combinazione è irresistibile

Il successo internazionale di origini abruzzesi, dopo aver finalmente rivelato in questi giorni l’identità della sua anima gemella, riconosciuta anche attraverso le sue ultime avventure milanesi in Eleonora Venturini Storaro, ha condiviso con i suoi fan alcuni dettagli dalla bellezza disarmante. Il brillante artista canoro, grazie al suo visionario e elegante outfit con camicia a scacchi, in nero e bianco, ha presto dato prova di essere all’altezza della Fashion Week. Attualmente in corso nel capoluogo lombardo. E di essere, al contempo, pienamente soddisfatto della sua routine.

“You make me smile“, ovvero: “tu mi fai sorridere“. La didascalia al penultimo scatto condiviso dal tenore su Instagram è con alta probabilità un gioioso riferimento alla sua nuova fiamma, che di fatto lo rende “ancor più bello” di quanto già lo sia.

L’immagine, che segue quella sfocata e misteriosa di una nottata da reduce presso “La Bullona“, è divenuta immediatamente virale in rete. Lasciando ai suoi fan la possibilità di sorridere con lui in un momento particolarmente difficile per il mondo interno. Un messaggio di speranza, dunque, che viaggia oltralpe con facilità. Il potere dell’arte si lega a quello dell’amore e della bellezza in senso lato.

Un’utente riuscirà, infine, a mettere degnamente a fuoco quella che rassomiglia alla giusta descrizione. “Amo la combinazione dei tuoi occhi con la perfezione del tuo sorriso“. E ancora, Gianluca si dimostrerà come: “la migliore medicina per gli occhi e per l’anima“.