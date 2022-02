Nunzia De Girolamo sempre in splendida forma: la conduttrice ha condiviso uno scatto in cui indossa una camicetta davvero provocante.

La bellezza di Nunzia De Girolamo non la si scopre di certo oggi. La nativa di Benevento, che sta conquistando sempre più spazio in televisione, è affascinante e sensuale ed i suoi contenuti che pubblica sul web ottengono sempre grandi numeri. La 46enne sta lavorando nuovamente per ‘Ciao Maschio’: il suo format va in onda in seconda serata e anche in questa seconda stagione sta inanellando ottimi ascolti. La classe 1975 è anche opinionista per ‘La vita in diretta’, ‘Stasera Italia’ e ‘Piazzapulita’.

Nel corso dell’autunno, le sue dichiarazioni in merito ai vaccini hanno sollevato diverse polemiche: i No-Vax, spesso derisi e citati da parte della presentatrice campana, inondarono il suo profilo di insulti e la minacciarono anche. Nunzia, poco fa, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una nuova fotografia straordinaria. La conduttrice indossa una camicetta che seduce il web: con la sua posa provocante, l’ex Ministro accelera i battiti dei suoi followers.

Nunzia De Girolamo, camicetta provocante: il bottone sta per saltare

Nunzia De Girolamo ha condiviso un post su Instagram per ricordare a tutti l’appuntamento con una nuova puntata di ‘Ciao Maschio’. “Ci vediamo a mezzanotte su Rai 1“, ha scritto in didascalia la conduttrice. I tre protagonisti della puntata di questa notte saranno Giorgio Gori, Arturo Brachetti e Rocco Hunt. Il problema è, però, l’esplosività dell’immagine: il pubblico, invece di concentrarsi sulla comunicazione fatta dalla 46enne, si focalizza su tutt’altro.

La De Girolamo indossa una camicetta davvero provocante che manda in visibilio i suoi seguaci. Il bottone sul décolleté sta quasi per saltare: la visione è pazzesca e la temperatura si alza. Come se non bastasse, la beneventana sfodera un sorriso fantastico che stende i fans. Il post, non a caso, ha raccolto quasi 900 likes e più di 50 commenti. I complimenti per lei ormai si sprecano: c’è poca fantasia anche tra i followers che la seguono ogni giorno.