“Un Posto al Sole”, uragano a Palazzo Palladini: guerra con i nuovi inquilini

Un Posto al Sole, uragano inatteso a Palazzo Palladini. Le sorelle di Serena Cirillo sono ritornate, pronte a scombussolare di nuovo le carte in tavola

Colpo di scena a Palazzo Palladini: a distanza di tanti anni, sono ritornate le gemelle Cirillo da Berlino. Le sorelle di Serena sono state delle grandi protagoniste di questa soap e, il loro addio, ha spezzato il cuore dei telespettatori che si erano affezionati alle loro teste calde. A distanza di tutto questo tempo, Un Posto al Sole ha deciso di farle ritornare.

Micaela e Manuela hanno deciso di tornare dopo tutti questi anni per poter passare un po’ di tempo con la loro famiglia, ma non soltanto per questo. Nonostante sia passato del tempo, le due sono ancora le terribili sorelle di Serena di sempre. Infatti scombussoleranno ancora una volta gli animi di Palazzo Palladini con le loro vicende.

Un Posto al Sole, tornano le sorelle Cirillo: Micaela rivuole Jimmy

Ma per quale motivo sono tornate? Semplice: Micaela ha deciso di riprendersi Jimmy e di portarselo a Berlino. Niko potrebbe cadere nella trappola delle due gemelle? Non lo sappiamo, l’unica cosa che invece sappiamo per certo è che Niko rincontrerà Manuela e, in un attimo, ritroverà con lei la stessa complicità di un tempo. D’altronde i due hanno vissuto una grande storia d’amore, pensavano davvero di poter rimanere insieme per tutta la vita ma ora nella vita di Niko c’è Susanna, con cui è ritornato dopo una terribile crisi che hanno vissuto circa un anno fa.

In ogni caso, Niko scoprirà presto che Micaela vuole riprendersi suo figlio. Tra una cosa e l’altra, le due finiranno per rimanere a Palazzo Palladini il più tempo del previsto. Proprio come un uragano, le due gemelle scombussoleranno tutto nelle abitazioni di Posillipo. Niko non sarà ovviamente d’accordo, dal momento che Jimmy ha trascorso tutti questi anni insieme a lui, che ha fatto tantissimi sacrifici per poterlo crescere, e allo stesso tempo riuscire a dargli una vita dignitosa continuando a studiare per poter diventare un avvocato di successo.