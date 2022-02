Momento di transizione ad Un Posto al Sole: tra i tanti personaggi andati via e altri tornati, a Palazzo Palladini si celano anche dei segreti piuttosto importanti

Nel famoso palazzo di Posillipo di Un Posto al Sole, è scoppiato un vero e proprio colpo di scena. A distanza di tantissimi anni, sono ritornati in scena Micaela e Manuela, le due caotiche sorelle di Serena Cirillo. La ragazza, che da un po’ di anni aveva cominciato a vivere un po’ di spensieratezza con il marito Filippo e le sue bambine, ora dovrà fare i conti con l’urgano travolgente portato dalle gemelle.

Appena arrivate a casa della sorella maggiore, hanno rivelato che il motivo della loro visita è per portare un po’ di allegria nella sua vita triste. Insomma, è proprio da loro dare risposte di questo genere, ma la verità è che ci sono molti altri motivi che si celano dietro a questo loro improvviso ritorno a Napoli dopo anni trascorsi in Germania con la mamma.

Un Posto al Sole, un segreto a Palazzo Palladini

Partiamo subito dicendo che Micaela ha deciso di ritornare a Napoli per riprendersi suo figlio. Mentre Niko e Manuela si rincontrano, ricordando gli anni passati insieme ad amarsi, intanto Micaela si ritroverà a dover convincere Jimmy a partire insieme a lei per Berlino. Nonostante Jimmy abbia trascorso moltissimo tempo, praticamente tutta la sua vita, insieme al papà, sarà tentato dal desiderio di partire con sua madre. D’altronde lui è sempre un bambino e Micaela è una donna che ama divertirsi e che vorrebbe portare suo figlio a condurre il suo stesso stile di vita.

In realtà c’è un motivo nascosto dietro questa volontà di Micaela di portare Jimmy a Berlino con lei e la sorella, ma è un segreto di cui nessuno è a conoscenza e che potremo scoprire soltanto nelle prossime puntate. Nel frattempo, non ci resta che stare fermi e guardare come si evolverà la situazione a Palazzo Palladini con l’arrivo di due grandi protagoniste della soap opera più amata di tutti i tempi.