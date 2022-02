I rapporti tra la Royal Family e Harry sono sempre più tesi, ma sembra che un suo membro ne sia escluso tanto che il legame con il Duca sarebbe forte come non mai.

Il gelo tra Harry e la Royal Family è stato sciolto da un suo membro. Se il Duca di Sussex ha difficili rapporti con i suoi parenti ormai da mesi, sembra che abbia riallacciato i rapporti con un componente della famiglia reale. Dopo il suo addio da Palazzo e il suo trasferimento in America, avrebbe così un legame in Inghilterra.

Dalla Megxit il figlio di Lady Diana avrebbe tagliato i ponti con tutti con una sola eccezione. Ricostruitosi una nuova vita a Montecito, dove vive in un’immensa dimora insieme alla moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, è ritornato a Londra in due anni solo in rare occasioni.

L’ultima la scorsa estate per le celebrazioni in omaggio della statua eretta in memoria della madre in cui ha a malapena parlato con William.

Harry, l’unica persona della Royal Family con cui ha ancora un rapporto: incontro inaspettato

L’unico legame rimasto nella Royal Family per Harry è rappresentato dalla cugina Eugenia di York che sembra aver snobbato la linea dei parenti di non avere più rapporti con il Duca. In particolare di recente la reale è volata in America per seguire lo scorso Super Bowl, tenutosi il 14 febbraio.

Presenti solo loro due, senza i reciproci consorti, si sono goduti la partita condividendo attimi spensierati mostrandosi sereni. Tuttavia non sono mancate indiscrezioni secondo cui questa visita della cugina sia in realtà una mossa di Carlo per convincere il Sussex a tornare a Londra per seguire le celebrazioni del Giubileo di Platino. Senza essere protetto dalla scorta reale, beneficio perso a seguito del suo abbandono della vita reale, il nipote della Sovrana sembra non volersi muovere dalla California.

Per altri invece Eugenia avrebbe incontrato il parente per trovare confronto a seguito dei recenti fatti che coinvolgono il padre, il Principe Andrea, al centro dello scandalo relativo alle accuse di abusi da parte di Virginia Giuffre. Non manca chi invece sostiene come l’incontro sia simbolo del riavvicinamento di Harry alla Royal Family: secondo alcuni rumors il reale vorrebbe tornare nel suo paese natale ed è in ballo persino lo scenario di una crisi con la moglie decisa a rimanere in America.