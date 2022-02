Alberto Matano dal sogno al rimpianto più grande è un attimo? “Si è fatta una certa…”

Alberto Matano ha fatto coming out e a pochi mesi dalla confessione ha rivelato al pubblico quale sia il suo sogno più grande.

Alberto Matano è uno dei conduttori più noti dal pubblico italiano, sempre al passo con i tempi e pronto a mettersi in gioco. Ha conquistato la fiducia e la stima dei telespettatori con il programma “La vita in diretta” che, grazie al suo lavoro, ha ottenuto nel giro di pochi anni un successo mai avuto prima d’ora.

Senza filtri, non si è mai tirato indietro o nascosto nel rivelare il suo pensiero. Qualche mese fa ha rivelato in diretta di essere omosessuale e si è lasciato andare a qualche dettaglio in più in un’intervista a 7 del Corriere della Sera.

Alberto Matano e il sogno di diventare papà: è un’utopia?

Nonostante il pubblico lo conosca come una persona fredda e distaccata, Alberto Matano in realtà ha sempre cercato di distinguere la vita pubblica e privata così da non innescare voci e gossip al riguardo.

“Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. – Ha spiegato nel corso dell’intervista per il Corriere della sera – E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore”.

Anche il coming out in diretta è stata una rivelazione delicata e avvenuta con modi eleganti tipici della sua persona. Oggi a distanza di mesi ha rivelato il suo desiderio più grande: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”. Il conduttore, inoltre, vorrebbe diventare papà anche se sa bene che sarebbe molto difficile vista l’età, tanto da affermare: “Si è fatta una certa per i figli”.

Intanto, continua il suo percorso professionale che sta andando a gonfie vele, “La vita in diretta” sta riscontrando un grande successo e gli autori sono soddisfatti del lavoro che sta portando avanti il conduttore.

Il numero degli ascolti e di share aumenta giorno dopo giorno e per la Rai Alberto Matano è ormai una garanzia di cui non si può più fare a meno.

