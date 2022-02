Un uomo di 37 anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 106 Ter Ionica a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada statale 106. Secondo quanto ricostruito, due auto si sarebbero scontrate nei pressi della zona industriale di Corigliano, in provincia di Cosenza.

Nel violento impatto, un uomo di 37 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, due di cui in maniera grave. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Cosenza, incidente sulla statale 106 Ter Ionica: un morto e quattro feriti, due sono gravi

Un terribile scontro è costato la vita ad un uomo. È accaduto ieri sera, domenica 27 febbraio, sulla strada statale 106 Ter Ionica all’altezza della zona industriale di Corigliano nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Quotidiano del Sud, un Suv Bmw, condotta da un uomo di 37 anni di Rossano, di cui non è stata resa nota l’identità, si sarebbe scontrata con una Volkswagen Tiguan su cui viaggiava una famiglia originaria di Mirto Crosia. Nel violento impatto ad avere la peggio il 37enne, deceduto per via delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le persone rimaste coinvolte, ma per il conducente della Bmw non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro occupanti dei due veicoli sono stati trasportati in ospedale. Due di questi, che si trovavano a bordo della Bmw, scrivono i colleghi de Il Quotidiano del Sud, verserebbero in gravi condizioni.

Le indagini ed i rilievi per determinare la dinamica e le cause del violento scontro sono affidate agli agenti della Polizia Stradale, giunti sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Purtroppo si tratta del secondo tragico incidente sulla statale 106 Ter Ionica. Ieri mattina un ragazzo è morto ed un uomo è rimasto ferito in un sinistro verificatosi nel territorio comunale di Reggio Calabria.

