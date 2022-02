Le nozze segrete di Kasia Smutniak con il produttore Domenico Procacci si sono tenute in un luogo particolarmente caro al passato dell’attrice.

La bellissima attrice polacca, naturalizzata italiana, Kasia Smutniak è sorvolata a nozze il 15 settembre 2019, legandosi ufficialmente con il celebre editore e produttore di origini pugliesi, Domenico Procacci. Il tutto dopo ben otto anni di relazione. Ad attirare l’attenzione del pubblico fu la sua scelta, per lo svolgimento della cerimonia, di un luogo non qualunque.

L’attrice, classe 1979, si è mostrata in queste ultime ore in stretto sostegno dell’iniziativa intrapresa dallo stilista Giorgio Armani alla Milano Fashion Week. Ovvero, quella di sfilare in silenzio. Vista, in primis, la sua propensione all’attivismo in difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Quanto, al momento, per rispetto delle dinamiche legate alla guerra in Ucraina. L’interprete di pellicole degne di nota, uscite in sala nell’ultimo ventennio, ha esordito sul grande schermo nei primissimi anni 2000. E, in stretta concomitanza, con l’inizio della sua storia d’amore con l’indimenticabile Pietro Taricone.

Kasia Smutniak, matrimonio con Procacci nel luogo più caro a Taricone: il retroscena inaspettato

Il matrimonio, svoltosi segretamente e in maniera inaspettata per gli stessi ospiti invitati a quello che credevano fosse un party destinato ai festeggiamenti dei suoi quarant’anni, è stato celebrato dalla longeva coppia in un luogo immerso nella natura e, come precedentemente accennato non del tutto casuale.

Si tratta infatti della meravigliosa villa che l’attrice acquistò in passato assieme al suo grande amore, Pietro. La suggestiva struttura si trova nel comune laziale di Formello.

Dopo la nascita nel 2004 della primogenita Sophie, e la prematura scomparsa dell’attore, Katia ha continuato il suo percorso, divenendo nuovamente mamma di Leone dieci anni più tardi, portando avanti la passione condivisa con Taricone del paracadutismo, e infine divenendo una delle protagoniste più amata del cinema italiano.

Tra i suoi lavori più recenti, e riconosciuti oltralpe, si può di certo citare la pellicola “Loro”, realizzata da Paolo Sorrentino, il memorabile remake della commedia francese “Perfetti Sconosciuti”, e infine il toccante sognante realismo di “Allacciate Le Cinture” del regista Ferzan Ozptek, nonché suo testimone di nozze nel 2019.

