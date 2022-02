“Queste sono le bombe che vogliamo vedere” Melissa Satta anticipa la bella stagione con una FOTO da urlo, panorama paradisiaco

Melissa Satta, la showgirl alza l’umore del lunedì con uno scatto dove quello che si vede è solamente il trionfo della bellezza.

Inutile girarci attorno, per Melissa Satta non solo il tempo pare essersi fermato ma negli anni è diventata ancora più bella. Credevamo non fosse possibile e invece eccola nelle sua foto social in tutto il suo splendore. Un fisico da modella arricchito da un viso dai lineamenti interessanti non solo per i tanti utenti che la ammirano ma anche per i brand.

Chi non farebbe promuovere i prodotti dalla Satta? La sua bellezza infatti corroborata da una forte consapevolezza ed un savoir-faire che la rende irresistibile. Qualsiasi cosa indossi è super e quando non indossa abiti? Succede un piacevole pandemonio e l’ultimo post ne è assolutamente la prova.

Melissa Satta, la foto che permette di vedere quello che hai sempre sognato

