Con la fine della terza stagione de “L’amica geniale” si dice addio a una delle attrici più amate della serie tratta dall’opera di Elena Ferrante.

A poche ore dalla messa in onda, nella serata di ieri 27 febbraio, della quarta e ultima puntata del successo nazionale de “L’amica geniale“, una delle novità che ha maggiormente sorpreso il pubblico della penisola, oltre alla comparsa attraverso lo specchio dell’attrice e regista Alba Rohrwacher, è quella del definitivo saluto a una delle sue più carismatiche protagoniste.

“Il tuo personaggio è meraviglioso e dispiace anche a me salutarlo…” Sarà questo uno dei primissimi resoconti apparsi in rete a stretta concomitanza con il termine dell’appuntamento sul primo canale Rai e sulla nota piattaforma streaming di HBO. Scopriamo ora, a chi fa riferimento questo primo commento, più nel dettaglio.

L’amica geniale, addio all’attrice più amata: non la vedremo più

“Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de ‘L’amica geniale‘”. Scrive la giovanissima interprete in questione. “È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei“, aggiunge consecutivamente. Si tratta infatti dell’attrice Gaia Girace. Già dimostrati amatissima dal vasto pubblico italiano per via del talento dimostrato nella recente trasposizione sul piccolo schermo dell’opera, composta da quattro romanzi e terminata nel 2011, della scrittrice Elena Ferrante.

“Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita“, racconta l’attrice in didascalia sul suo profilo Instagram, “e ne ho 18 adesso che la saluto“. Una meravigliosa esperienza di crescita sul set, quindi, e che le ha permesso di interpretare un personaggio altrettanto meritevole.

“Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici!“, spiega perciò Gaia alias Mila, volendo ringraziare il cast al completo con cui ha lavorato a stretto contatto nel corso degli anni. Gaia si rivolge, più tardi, anche alla troupe e alla produzione. “Siete veramente strepitosi“, afferma con soddisfazione a soli pochi minuti dalla messa inonda del finale di stagione. “E abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me“.

“La miglior Lila che si potesse avere“, la definiscono così i suoi fan di risposta a uno dei molteplici scatti pubblicati da lei nelle ultime ore. “Sei stata magistrale“, continua l’utente. E ancora: “complimenti, sei un talento. Grazie a te“. Che dire? Una vera standing ovation per la nata sotto il segno della Bilancia. Ora non resta che attendere di fare conoscenza con i personaggi che verranno.

