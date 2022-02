“Non è più tra noi”, shock a Uomini e Donne. Purtroppo il cavaliere più amato…

“Uomini e Donne”, gli ultimi avvenimenti riguardanti Biagio Di Maro scatenano forti reazioni: nessuno sconto per il cavaliere più discusso

Uno dei personaggi più amati e al contempo più discussi di “Uomini e Donne” è recentemente finito nell’occhio del ciclone. Stiamo parlando di Biagio Di Maro, il cavaliere partenopeo che, stando agli ultimi avvenimenti che lo vedono protagonista, non sembra proprio riuscire a trovare la compagna che faccia al caso suo.

Quest’oggi, in studio, è sorprendentemente arrivata una nuova corteggiatrice che si è proposta all’ex di Gemma Galgani. Stella, questo il suo nome, ha fin da subito attirato le attenzioni del pubblico, così come degli opinionisti.

La maggior parte dei presenti alla registrazione, infatti, si stava ponendo una domanda che solo Gianni Sperti ha trovato il coraggio di esplicitare. “Perché sei qui? Cosa ti ha attratto di lui?“: questa la provocazione dell’ex ballerino, a cui Stella ha risposto in maniera del tutto inaspettata.

“Non è più tra noi”, shock a Uomini e Donne: Biagio Di Maro finisce sotto accusa

Non sembra esserci pace per Biagio Di Maro, tra i cavalieri più corteggiati e al contempo più discussi di “Uomini e Donne”. I suoi trascorsi a dir poco burrascosi lo hanno inevitabilmente portato a finire sotto la lente d’ingrandimento, oltre a divenire il bersaglio prediletto delle critiche degli opinionisti.

Di Maro, che ha frequentato molte donne, non è mai riuscito ad ottenere che qualcuna delle sue relazioni evolvesse in una storia d’amore vera e propria. Di recente, il cavaliere ha tentato nuovamente la fortuna accanto alla dama Giuliana, dalla quale sembrava molto preso. Quest’ultima, tuttavia, lo ha congedato con parole che non ammettevano repliche: “sono molto attratta fisicamente, ma di testa non riesce proprio a prendermi“.

Durante l’appuntamento di oggi, lunedì 28 febbraio, per Biagio si è aperto uno spiraglio di speranza. L’esuberante e travolgente Stella, giunta in studio per conoscerlo, gli ha manifestato apertamente il proprio interesse. Di fronte al quesito postole da Gianni Sperti, che non riusciva a spiegarsi l’interesse della dama per Di Maro, quest’ultima non si è di certo trattenuta: “è un bellissimo uomo“.

A quel punto, sia Gianni che Tina non hanno potuto far a meno di ricordare al cavaliere la frequentazione da poco archiviata. “Ricordati che anche Giuliana diceva così…ma poi si è accorta che la sua testa è vuota“, lo ha ammonito severamente la Cipollari.

Il cavaliere, abituato alle vessazioni degli opinionisti, non ha minimamente prestato attenzione alle loro critiche, preferendo concentrarsi solamente sulla nuova corteggiatrice. Un atteggiamento che ha lasciato di stucco Gianni Sperti, abituato alla veemenza delle repliche del partenopeo. La domanda dell’ex ballerino è stata inevitabile: “Biagio? Ci sei?“.

Di fronte all’indifferenza di Di Maro, l’ex ballerino ha commentato con un lapidario “ok, Biagio non è più tra noi“. Il cavaliere, che ha continuato ad ignorare l’opinionista per tutta la durata del siparietto, ha poi scelto di ballare con Stella, dimostrandosi più che disposto ad intraprendere una conoscenza.

INTERVISTA AL CANTANTE PAGO