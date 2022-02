“Sei un’opera d’arte” Bianca Guaccero, i centimetri di pelle nuda protagonisti della sua ultima FOTO

Bianca Guaccero, lo scatto mattutino piace e conquista il web. I centimetri di pelle nuda sono l’argomento del suo ultimo post.

Bianca Guaccero, la conduttrice e attrice di origini pugliesi è molto amata e seguita dal suo pubblico. “Detto Fatto” infatti è un format che piace ma a quanto pare non abbastanza visto che si parlerebbe di cancellazione. Non si sa ancora quali saranno le sorti del programma, ma l’hashtag #biancaedettofattononsitoccano è diventato virale.

La Guaccero è molto amata per la sua spontaneità, per il modo con cui si pone sia con gli ospiti che con il pubblico che la segue da casa. E poi è molto seguita sui social dove ogni foto scatena un tripudio di emozioni; i fans non perdono occasione per sottolinearle la bellezza nonché la stima che riversano nei suoi confronti.

Bianca Guaccero, la pelle nuda protagonista della sua ultima foto: sublime

