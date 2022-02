Claudio Amendola ha rivelato di essere appena uscito da un periodo difficile, scopriamo insieme cosa è successo all’attore romano

Claudio Amendola è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, sex symbol degli anni Ottanta, ha conquistato tutti con la sua bellezza fuori dal comune.

Da commesso e manovale alla televisione, ha esordito all’età diciannove anni col ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie TV Storia d’amore e d’amicizia. La sua carriera è stata caratterizzata da vari lavori che gli hanno permesso di farsi amare dal pubblico italiano che lo segue e supporta in ogni situazione.

Claudio Amendola, la vicenda che gli ha cambiato la vita

All’età di cinquant’anni, Claudio Amendola è stato messo a dura prova che ha superato brillantemente, nonostante siano cambiate molte abitudini.

E’ stato l’attore stesso a rivelarlo in una puntata di “Verissimo”: “Ho avuto quella cosa che succede a molti uomini dopo i 50 anni. Quella schiccheretta al cuore, quell’infartino che ti rimette dritto per il resto della vita. Ho smesso di fumare, bere, mangiare male, ho perso 14 kg. È una piccola cosa che mi ha fatto capire che la vita è meravigliosa”.

Poi ha aggiunto: “È una delle mie scommesse vinte. Quella notte ho detto a me stesso ‘scommettiamo che domattina sto bene?’ e così è stato”.

L’attore ha da poco compiuto cinquantanove anni ha cambiato le sue abitudini ed ha capito quali sono le sue priorità. Il lavoro è una di quelle ma non è l’unica come pensava fino a poco tempo fa. “Ci sono altre cose, molto più importanti, che il lavoro stava facendo in modo che io non vivessi”. Ha concluso.

Il vip si è ripromesso di essere Claudio e godersi tutto quello che Claudio Amendola gli ha regalato e continua a regalargli. La moglie Francesca è sempre al suo fianco, complice e felice del percorso del marito.

Insieme hanno dato vita ad una famiglia unica, giorno dopo giorno, uno accanto all’altro. La passione per il cinema li ha uniti ancora di più ed ora si godono tutto quello che con il tempo hanno costruito.

