Farnesina, la raccomandazione ai nostri connazionali in Russia

La Farnesina, dopo la decisione dell’Italia di chiudere lo spazio aereo ai voli provenienti dalla Russia, ha raccomandato ai connazionali di rientrare in Italia.

Dopo giorni di conflitto, potrebbe arrivare una svolta in mattinata. Le delegazioni di Russia e Ucraina dovrebbero incontrarsi per aprire i negoziati e mettere fine ad una guerra che ha già causato migliaia di vittime, anche tra i civili.

Nel frattempo, la Farnesina ha raccomandato a tutti gli italiani presenti in Russia di “organizzarsi tempestivamente” e rientrare nel nostro Paese che, da ieri, ha chiuso spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, così come fatto dalle altre Nazione dell’Ue dopo l’invasione dell’Ucraina.

Russia, la Farnesina raccomanda ai connazionali di rientrare in Italia: la nota

Da ieri, l’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo alla Russia. Una decisione che, insieme alle altre sanzioni a livello economico, evidenzia il pugno duro dell’Ue contro il Cremlino.

Tra le tante Nazioni, anche l’Italia. Sul sito del Ministero degli Esteri, Viaggiare Sicuri, si legge che dalla giornata di ieri, domenica 27 febbraio, è stato bloccato lo spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russia con conseguenti cancellazioni. In tal senso, considerate anche le prossime misure che potrebbero essere adottate nelle prossime ore, la Farnesina ha raccomandato a tutti i connazionali presenti sul territorio russo a titolo temporaneo, come turisti e studenti, di “organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili”. Inoltre, è stato raccomandato ai nostri connazionali di informarsi sul sito del Viaggiare Sicuri e sui siti della rete diplomatico-consolare, in merito ai “requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri”. Nella nota, si precisa anche che, al momento, è raccomandabile posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa.

Nella nota, la Farnesina spiega che tutti i connazionali in procinto di rientrare nel nostro Paese devono contattare le compagnie aeree di riferimento per reperire le informazioni utili sugli itinerari alternativi. Infine, si legge che al momento sono ancora attivi voli con scalo a Istanbul, Doha, Abu Dhabi e Dubai, mentre per raggiungere lo spazio Schengen via terra sono attivi bus da San Pietroburgo per Tallin, Estonia.