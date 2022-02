Paola Di Benedetto, curve incontenibili senza veli sotto la giacca: “Ma un vestito corto no?” – FOTO

Gli scatti di Paola Di Benedetto alla Milano Fashion Week lasciano letteralmente senza parole, forme esplosive che fanno capolino: è delirio

Bellezza sempre più da capogiro, quella di Paola Di Benedetto. La modella vicentina classe 1995 si è affermata ormai da tempo tra le modelle italiane più amate, diventando anche un personaggio a tutto tondo che fa parlare di sé per un concentrato di classe, eleganza e fascino con davvero pochi eguali.

Seguitissima su Instagram, dove conta oltre un milione e 700mila followers, Paola sfoggia una aura seducente del tutto particolare. La sua bellezza acqua e sapone, che trasmette grande semplicità ed è al tempo stesso irresistibile, la rende una delle preferite da parte del popolo del web.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 sta aggiungendo al suo bagaglio professionale anche esperienze importanti che ne fanno una professionista completa. Conduttrice radiofonica su RTL 102.5, si è fatta notare anche nel corso del Festival di Sanremo per il programma preserale condotto insieme a Roberta Capua e Ciro Priello.

Anche in questo caso, Paola ha messo in mostra una presenza scenica di tutto rispetto. Sobria, ma di certo impatto, inappuntabile. Nei prossimi anni sentiremo ancora parlare molto di lei. Cosa che intanto avviene per i suoi scatti clamorosi sul web.

Paola Di Benedetto, spettacolo esplosivo: il primo piano della sua scollatura infiamma Instagram

Paola non poteva certo non segnalare la sua presenza nel corso della Milano Fashion Week. L’evento ha concentrato nel capoluogo lombardo tutto il meglio della moda e del jet set e sono state molte le bellezze che si sono rese protagoniste, con foto assolutamente da urlo.

Non fanno eccezione le foto di Paola, che in una serie di scatti ha indossato un completo di rara eleganza, ma con un dettaglio assolutamente provocante. Al di sotto della giacca, niente. La sua scollatura senza veli risalta in primo piano, incontenibile e quasi ipnotica.

Una visione che ha naturalmente mandato in visibilio i suoi tanti fan, estasiati dalle curve prorompenti della loro beniamina. Anche se qualcuno avrebbe preferito un abito più corto per un effetto ancora più seducente.

