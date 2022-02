Roberta Morise, dopo “L’Eredità” il colpo di scena: lo sta per fare davvero

Roberta Morise: per lei una grande occasione in arrivo. Quello che sta per fare forse nessuno lo avrebbe mai pensato

Roberta Morise è tornata a “L’Eredità” per la gioia dei suoi fan e del pubblico che da sempre segue appassionato il quiz di Rai 1 che vede al timone Flavio Insinna. Per lei è stato un piacevole ritorno a casa. Proprio la showgirl ha debuttato su Rai 1 quando il quiz era condotto da Carlo Conti e proprio con lui la bella Roberta aveva avuto un’importante storia d’amore.

Come mai questo ritorno nei panni della ‘professoressa’? A supporto di Flavio Insinna rimasto solo per via dell’essenza momentanea di Samira Lui e Andrea Cerelli, i professori titolari che sono a casa per via del Covid.

E così Roberta ha accettato volentieri l’invito conquistando in un attimo il pubblico di Rai 1. Ora per lei c’è però un colpo di scena. Un cambio totale ed un salto che nessuno avrebbe immaginato.

Roberta Morise, per lei novità super in tv

Dopo il ritorno a “L’Eredità” di Roberta Morise, per lei potrebbe aprirsi una grande opportunità. Una nuova avventura che nessuno avrebbe detto. Non solo un grande ruolo ma anche nella concorrenza. Secondo le anticipazioni lanciate da TvBlog, la showgirl calabrese sarebbe stata inserita nel cast de “L’Isola dei Famosi”.

Non ci sarebbe ancora la firma del contratto ma tutto sarebbe stato stabilito. Tra i naufraghi della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi ci sarebbe anche lei.

Alvin sarà l’inviato in Honduras, in studio, invece, toccherà a Nicola Savino e Vladimir Luxuria commentare le performance dei naufraghi e gli avvenimenti sull’isola.

L’inizio è previsto per il prossimo 20 marzo subito dopo la fine del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. La Blasi e gli autori stanno lavorando, per questa nuova edizione del reality, a delle novità nel format che in Honduras dovrebbe vedere la divisione tra single e coppie con nuovi meccanismi e dinamiche.

Alcune indiscrezioni parlano poi di un ricongiungimento dei due gruppi. Roberta Morise, se le trattative andranno a buon fine, dovrebbe far parte dei single.