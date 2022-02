Dramma dopo una festa, ragazza si addormenta su un muretto e precipita nel vuoto

Una ragazza di 31 anni è morta cadendo da un muretto a Sassari: si sarebbe addormentata a seguito di una serata trascorsa insieme ad alcuni amici.

Una tragedia quella registratasi a Sassari nei pressi di Pireddea Niedda, zona periferica della città. Intorno alle 13 di ieri, domenica 27 febbraio, una giovane di 31 anni si sarebbe addormentata su un muretto. Purtroppo, dinamiche ancora da accertare, sarebbe caduta piombando nel piazzale sottostante.

La ragazza, la sera prima, aveva partecipato ad una festa con alcuni amici i quali si sarebbero accorti dell’accaduto solo alcuni minuti dopo. Inutili i tentativi di soccorso operati dai sanitari del 118 sopraggiunti sui luoghi.

Sarebbe precipitata in un piazzale cadendo da un muretto sul quale si era addormentata. Questa la tragica sorte toccata a Carla Lallai una giovane di soli 31 anni originaria di Muravera.

La ragazza, riporta la redazione di Fanpage, nella notte a cavallo tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, avrebbe preso parte ad una festa alla periferia di Sassari, in zona Pireddea Niedda. Momenti d’allegria che sarebbero proseguiti fino al mattino quando, assopita, si sarebbe adagiata su un muretto. Purtroppo, però, la giovane sarebbe precipitata nel vuoto, finendo nel piazzale sottostante.

Gli amici che erano con lei non si sarebbero accorti nell’immediatezza di quanto accaduto ma solo alcuni minuti dopo. Subito sarebbero stati contattati i soccorsi, ma ormai per Carla non c’era più nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 avrebbero potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri che adesso stanno indagando per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sarebbe quasi certo, però, che si sia trattata di una fatalità.

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, riferiscono i colleghi della redazione di Fanpage, nessuno dei presenti avrebbe assistito alla scena. I giovani insieme a lei avrebbero realizzato quanto avvenuto solo dopo averla iniziata a cercare non trovandola più sul muretto.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza per cercare di chiarire come la ragazza possa essere precipitata.