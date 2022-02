Amadeus, il retroscena sul matrimonio con la prima moglie: c’entra Fiorello

Cosa sappiamo sul passato sentimentale di Amadeus? C’è un dettaglio che in pochi conoscono, c’entra Fiorello

Amadeus e Giovanna Civitillo sono ormai una coppia assodata, il loro matrimonio va a gonfie vele e il pubblico non perde occasione di seguirli e supportarli.

Per il conduttore, l’ex ballerina di “L’eredità” è la seconda moglie, visto che ha alle spalle un matrimonio con un’altra donna. La sua ex si chiama Marisa di Martino e non fa parte del mondo dello spettacolo.

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita, ma c’è qualcosa che nessuno sa. Cosa c’entra Fiorello con il primo matrimonio di Amadeus?

Amadeus e Fiorello: il retroscena sul primo matrimonio del conduttore

Amadeus e Fiorello sono molto amici e il loro legame è solido e duraturo tanto da condividere molti momenti della loro vita. Tra questi l’inizio della loro carriera, i due si sono conosciuti più di trenta anni fa a Radio Deejay e da quel giorno non si sono più separati.

Il comico siciliano ha ribadito più volte di considerare Amadeus come un fratello piuttosto che un amico ed è per questo che lo ha accompagnato e gli è stato vicino in uno dei giorni più importanti della sua vita. Infatti, Fiorello è stato il testimone delle prime nozze del conduttore di “I soliti ignoti”.

I due amici, colleghi, compagni di vita si supportano e sostengono a vicenda sia nel privato che professionalmente. Amadeus è stato ospite dell’ultima puntata di “Che tempo che fa” ed ha rivelato qualche dettaglio sulla prossima conduzione del “Festival di Sanremo”.

In diretta non poteva mancare Fiorello che ha affermato: “Amadeus ha già accettato di fare il quarto e quinto Festival e io ci sarò”. Insomma, sembra che la scelta da parte della Rai e dei due professionisti sia chiara.

Il pubblico non sta più nella pelle e anche se manca ancora tanto, Amadeus e Fiorello starebbero già pensando al quarto anno all’Ariston. Niente di certo, ma per la coppia sarebbe un traguardo più unico che raro. Stima e affetto da parte dei fan non mancano, non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie.

