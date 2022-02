“Tu che incanti la mia anima”, Selvaggia Roma il SELFIE paralizzante in bikini: primo piano celestiale. Un sogno

Selvaggia Roma accende il weekend di fine Febbraio con un selfie incantevole in bikini. Straripante è dir poco: i dettagli più incandescenti.

Ancora una volta l’ex regina dei reality show di Canale 5 è apparsa come un fulmine a ciel sereno, sventando la concorrenza social di questo fine weekend.

Parliamo di Selvaggia Roma, la showgirl ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo tra le web influencer di maggiore spessore in questo periodo. Nata da padre tunisino, Sabrina Haddaji (nome di battesimo) si è costruita il suo percorso di crescita grazie alla sua vivace e straripante personalità.

Con il passare del tempo e con alle spalle un passato in balia delle difficoltà e della rigidità familiare è riuscita ad abbattere qualsiasi timore. L’esordio in tv è stato uno di quelli da stuzzicare le attenzioni degli addetti.

Grazie alla storia d’amore avuta con Chiofalo a “Temptation Island” si è ritagliata un posto da privilegiata nei vari salotti televisivi di gossip e non solo

Selvaggia Roma abbaglia i fan con una FOTO da arresto cardiaco: un fisico di marmo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La showgirl ed ex concorrente di “Temptation Island” vanta diverse peculiarità oltre che una personalità forte e vivace che l’hanno resa un personaggio pubblico unico e raro nel panorama dello spettacolo.

Selvaggia Roma come se non bastasse è arrivata al successo anche grazie ad una bellezza speciale. A far sognare quasi tutti i giorni ad occhi aperti i suoi fan è quel fisico scultoreo messo in mostra tra gli archivi fotografici del proprio profilo Instagram.

Il primo piano di questo fine weekend, condito da una splendida giornata di sole è rimasto impresso nel cuore e nella mente di quasi tutti gli appassionati.

Selvaggia si mostra straripante, celestiale come non mai durante le riprese di un selfie abbagliante che paralizza all’istante.

Il bikini è troppo sottile e striminzito per coprire l’abbondanza di forme e curve, perfette a tal punto da spingere i followers ad utilizzare attributi fantasiosi che esaltino le caratteristiche di una statura ad alta temperatura.

E voi, invece cosa pensate di questa uscita inebriante che vi cambia i piani di giornata?