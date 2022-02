Arisa e Vito Coppola si sono lasciati. Vediamo cosa è accaduto

Arisa ha dichiarato la sua storia con il ballerino Vito Coppola. Grande delusione per i fan della coppia. Vediamo cosa è andato storto tra i due

Arisa è una delle cantanti italiane più amate da tutti. Il suo indiscutibile talento e la sua voce melodiosa, conquistano sempre il cuore di tutti. Anche la personalità della cantante, sempre sopra le righe, la rende una vera e propria icona del mondo della musica.

Tantissime le esperienze nuove che Arisa sta vivendo all’interno della campo musicale e non solo. Ultimamente l’abbiamo vista sempre più spesso in tv partecipe di famosi programmi televisivi. Tutti ricorderanno sicuramente la sua presenza al talent XFactor, nel ruolo di giudice, dove la cantante si è fatta conoscere per la sua bravura nel portare avanti talentuosi ragazzi, ma anche per il suo carattere acceso e i suoi litigi frequenti con i colleghi quando in disaccordo con loro.

Arisa, problemi in campo sentimentale. Finita la storia con Vito Coppola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Se la carriera e la vita professionale di Arisa vanno a gonfie vele, non si può dire lo stesso della sua vita privata e in particolare della sua vita sentimentale. La cantante si è spesso trovata infatti al centro del gossip per le sue relazioni passate. In particolare la sua ultima storia d’amore ha fatto molto discutere.

Arisa ha partecipato alla passata edizione del programma di punta di Ra1, Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La cantante ha rivestito questa volta il ruolo di ballerina ed è stato proprio così che ha conosciuto Vito Coppola. Il ballerino faceva coppia con Arisa, facendole da maestro; tra i due si è da subito instaurata una forte complicità e una particolare intesa che non è sfuggita a nessuno. I due insieme hanno riscosso, all’interno del programma un enorme successo e la loro sintonia li ha portati dritti alla vittoria. Si è così iniziato a parlare di un presunto flirt tra i due, che i diretti interessati non si sono mai preoccupati di smentire. Nelle ultime ore, Arisa ha però fatto il punto della situazione rispondendo ad una fan su Instagram che le chiedeva come andassero le cose tra lei e Vito. “Una storia morta sul nascere” ha detto l’artista, togliendo così ogni dubbio: lei e Vito Coppola non stanno più insieme.