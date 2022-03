Allo stadio ”San Siro” la stracittadina valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Le pagelle e il tabellino.

Milan e Inter quest’anno si contendono, insieme al Napoli, il primo posto della Serie A. E questa sera lo fanno anche per ottenere il pass per la finale di Coppa Italia.

Un derby accesissimo che riscopre vecchie rivalità soprattutto quando si tratta di dentro o fuori, come nel caso dell’incontro di questa sera. Gli uomini di Pioli affrontano quelli di Mister Inzaghi, il match è tesissimo e le due formazioni cercano lo spunto per trovare il gol che sblocchi il risultato e sposti l’ago sulla bilancia.

Al 10′ si rende subito pericoloso il Milan: Handanovic gioca un pallone al limite dell’area su Brozovic che però pressato da Krunic l’ha perso, Saelemaekers esplode il sinistro da dentro l’area ma il numero uno serbo riesce a recuperare la posizione e a respingere.

La gara si apre subito con le incursioni del Milan che rende di più ma non riesce a concretizzare.

Dopo 10′ ci prova prima Bastoni e poi Dzeko ma nessuno dei due riesce a portare i neroazzurri in vantaggio.

Nei primi minuti di recupero Calhanoglu ci prova come nel derby in campionato a ottenere un calcio di rigore per contatto su pressione di Saelemaekers ma stavolta l’arbitro non lo concede.

Le due compagini non vann oltre lo 0-0, dunque si deciderà tutto nella gara di ritono, che decreterà chi passerà il turno e volerà in finale dove troverà la vincente tra Fiorentina e Juventus, che giocheranno l’andata domani sera alle 21.

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan è previsto per il 20 aprile.

Milan-Inter: le pagelle e il tabellino

Milan Inter 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5 (dall’84’ Calabria sv), Tomori 7, Romagnoli 6 (dal 26′ Kalulu 6,5), Hernández 6; Bennacer 7, Kessie 6; Saelemaekers 5 (dal 67′ Messias 6), Krunic 5,5 (dal 67′ Diaz 6), Leao 6,5 (dal 67′ Rebic 5); Giroud 5. All. Stefano Pioli 6,5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 5,5 (dall’88’ Darmian sv), Barella 5,5 (dal 65′ Vidal 5,5), Brozovic 6, Calhanoglu 5, Perisic 6,5 (dall’88’ Gosens sv); Lautaro 5 (dal 65′ Sanchez 6), Dzeko 6 (dall’80’ Correa sv). All. Simone Inzaghi 5,5.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Brozovic (I), Lautaro (I).