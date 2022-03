Elettra Lamborghini ha mandato in estasi i fan scoprendo le sue curve travolgenti. A lasciare senza fiato il décolleté esplosivo.

Fisico da infarto e fascino a non finire. Elettra Lamborghini non smette mai di stupire il pubblico con la sua bellezza e la sua verve. Nata 27 anni a Bologna, la nipote di Ferruccio Lamborghini, è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo, affermandosi come cantante.

Ospite in format del calibro di “Chiambretti Night ” ha poi preso parte a programmi al di fuori dei confini nazionali, tra Spagna e Gran Bretagna. Di seguito è approdata nel mondo della musica dando vita a hit di successo che le hanno permesso di raggiungere un successo stratosferico.

Accanto a tutto questo ha conquistato un enorme seguito sui social: 6,9 milioni di follower su Instagram, i suoi scatti quotidiani, tra palchi, set e attimi spensierati, lasciano sempre tutti senza fiato. Sposata dal 26 settembre 2020 con Dj Afrojack, artista olandese, vive al suo fianco sul Lago di Como. Spesso i due si mostrano affiatatissimi sui social facendo sognare i fan.

Elettra Lamborghini mozzafiato: in intimo da infarto

