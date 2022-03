Monica Bertini, luci a San Siro ma tutte su di lei: camicetta che si apre al punto giusto – FOTO

Monica Bertini da’ l’appuntamento imperdibile ai suoi fan in vista di questa sera, il web si infiamma però per lei e non per il derby

Ritorna la Coppa Italia e con essa due serate di grande calcio. Il trofeo nazionale entra nella sua fase più calda, con l’andata delle semifinali. Questa sera, scendono in campo a San Siro Milan e Inter, mentre domani sera sarà la volta di Fiorentina e Juventus.

Due serate di cui gli appassionati potranno godere in diretta televisiva su Canale 5. C’è molta curiosità, stasera, per il terzo derby stagionale della Madonnina. Nei due precedenti, dopo l’1-1 di novembre, un mese fa il Milan ha portato a casa la vittoria con la doppietta di Giroud.

Rossoneri che vogliono ripetersi, in una settimana per loro decisamente cruciale, visto che domenica, in campionato, saranno impegnati in casa del Napoli per lo scontro diretto che vale il primato. Dall’altra parte, i nerazzurri di Inzaghi attraversano un momento davvero negativo e vogliono rilanciarsi verso un finale di stagione da protagonisti. Insomma, pronostico più incerto che mai.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio, quello di questa sera, che viene fissato da Monica Bertini, la regina della redazione sportiva di Mediaset. Sul proprio profilo Instagram, Monica presenta la sfida e chiama tutti a raccolta per seguirla. Ma gli occhi sono tutti su di lei.

Monica Bertini, curve incontenibili sotto la camicetta: sensualità stratosferica, Instagram in visibilio

Senza nulla togliere ai protagonisti in campo, sappiamo già che sarà lei la stella più luccicante nel firmamento di San Siro. La solita classe ed eleganza della Bertini lasciano i fan senza parole, così come la sua bellezza stratosferica.

In studio, Monica si prepara all’appuntamento con un look esagerato. Una camicetta bianca con una scollatura appena accennata, ma che non può fare nulla nel contenere le sue forme esplosive.

Sensualità micidiale che ne fa una delle preferite degli italiani, da tempo, nel panorama delle giornaliste sportive. A Mediaset, Monica sta riuscendo a non far rimpiangere, in tutti i sensi, l’addio della collega Giorgia Rossi.