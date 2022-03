Chiara Ferragni si è mostrata divina indossando un capo sbalorditivo. La mise fa viaggiare l’immaginazione, i fan sono nel delirio.

Forma smagliante e sguardo magnetico. Chiara Ferragni torna a stupire il popolo del web mostrandosi divina su Instagram. A mettere in risalto le sue curve da sogno una tutina cucita addosso sui toni del rosa.

Influencer numero uno in Italia, da 26,4 milioni di follower, sul suo feed condivide scatti quotidiani accomunati dalla sua bellezza travolgente. La 34enne di Cremona non smette mai di stupire. Dal suo blog di moda è passata a guidare una sua azienda di moda e a essere testimonial per i brand più importanti a livello internazionale.

Bionda, occhioni azzurri, fisico slanciato, la moglie di Fedez lascia sempre tutti di stucco non solo con il suo fascino ipnotico, ma anche con i suoi look travolgenti. Dopo la sua partecipazione alla Fashion Week di Milano, dove ha lasciato il segno con abbinamenti eccentrici, è volata alla volta di Parigi.

Da un albergo mozzafiato si è mostrata incredibile, sfoggiando un capo molto aderente capace di far viaggiare le fantasie del popolo del web, in estasi davanti a tanta bellezza.

Chiara Ferragni: mise e posa da infarto

Per vedere l’ultimo post di Chiara Ferragni, vai su Successivo