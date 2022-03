La reazione del Principe di Monaco, all’arrivo di Charlene, potrebbe avere delle inattese conseguenze. Nel frattempo le prime notizie sull’incontro inondano la rete.

In diretta da Monaco si resta in fervente attesa, a seguito di una lunghissima assenza, del rientro ufficiale della principessa Charlene. Rimasta lontana dai riflettori e dalla routine familiare, per via del suo percorso riabilitativo svoltosi in una clinica privata su territorio neutrale svizzero, Charlene sembrerebbe ora pronta a fare nuovamente il suo ingresso nella vita che ha lasciato, alle sue spalle, ormai dagli inizii del 2021.

Di fronte a quello che doveva essere il suo ritorno, nei primi giorni dello scorso novembre dal Sudafrica, un increscioso evento ha messo a dura prova la sua salute. Charlene infatti, dopo essersi confrontata con le gravi conseguenze di un intervento chirurgico in Australia, è stata sostenuta a più riprese dal Principe Alberto. Quanto da alcuni dei restanti membri appartenenti al suo intimo entourage. Ora, però, tali rassicuranti dinamiche starebbero per cambiare.

Charlene di Monaco durissimo confronto con Alberto: la razione del Principe

L’immediato ingresso a Montecarlo, della quarantaquattrenne principessa consorte, potrebbe mettere nuovamente in un angolo una delle personalità intervenute, più di frequente, nel corso di questi mesi così difficili. Si tratta della primogenita di casa, Carolina di Monaco.

La sorella del Principe Alberto, espostasi sin dagli inizi per assicurare pubblicamente a Charlene la sua vicinanza, quanto la sua cura nei confronti dei suoi due bambini, Giacomo e Gabriella, ora rischierebbe di essere messa in disparte.

Il perché? Sarebbe stato rivelato soltanto nelle ultime ore. Secondo alcune testimonianze all’interno del Principato, quanto ascoltando il parere espresso da alcune riviste di gossip, a ora in stretto contatto con le peripezie di corte, pare che tra le due donne non ci sia una reale stima reciproca. Tale ancora presunta, ma se veritiera: latente rivalità, sarebbe rimasta volontariamente ben distante da occhi indiscreti.

Un conflitto dunque, che rischierebbe di uscire allo scoperto proprio in un momento sin troppo delicato. Ovvero, quello del decisivo ritorno a palazzo di Charlene, dimostratasi mai come adesso pronta a confrontarsi con il marito. Il Principe infatti, a tal proposito, avrebbe dato l’impressione ai sudditi di essere alquanto sorpreso dalla notizia.