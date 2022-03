“Verissimo”, Giusy Buscemi lo annuncia in diretta e sconvolge tutti: “Sono felice ed entusiasta”

L’attrice siciliana ha scelto il salotto di Canale 5 per dare la notizia che nessuno aspettava ma che ha reso felici moltissimi fan che la seguono fin dagli esordi.

Siciliana doc classe 1993, eletta Miss Italia nel 2012, evento che le ha permesso di fare quel salto di carriera che stava tanto aspettando. Pelle ambrata e criniera leonina che le incornicia il volto angelico, aspetto che ha fatto innamorare di lei anche il marito regista Jan Michelini.

Giusy Buscemi in queste settimane dopo le puntate di “Un passo dal cielo”, oggi è la psicologa Lucia Ferrari nella serie Rai evento “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero. Ma nel curriculum di Giusy figurano anche collaborazioni con “Don Matteo 9” (dove ha conosciuto il marito) nel ruolo di Assuntina Cecchini. È poi apparsa anche ne “La dama velata” e “Il giovane Montalbano”, mentre tra il 2015 e il 2016 gira la miniserie “C’era una volta Studio Uno”.

Mamma di Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, per Giusy però è un momento d’oro per la famiglia. Ecco cos’ha svelato in tv.

Giusy Buscemi spiazza tutti: “Aspetto il terzo figlio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Buscemi (@giusybuscemii)

Con la canonica genuinità e allegria che la caratterizza, la giovanissima attrice ha scelto il salotto di “Verissimo” per dare la bella novella.

“Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate”, ha svelato con gioia.

Poi ha proseguito nel suo racconto mentre Silvia Toffanin sussultava sulla poltroncina per la commozione di sentirlo con le sue orecchie. “Sono felice ed entusiasta. Il terzogenito è un maschio e nascerà nell’estate 2022. Sul nome c’è ancora massimo riserbo”.

L’attrice ha anche confessato che sicuramente il nome sarà doppio e uno dei due sarà Maria, scelta non casuale che lei ed il marito hanno inserito anche nel nome dei primi figli come una sorta di benedizione. Entrambi sono molto credenti e devoti alla Vergine Maria, motivo che spinge alla scelta condivisa da entrambi.

Ora però c’è da chiedersi cosa ne sarà della prossima stagione di “Un passo dal cielo” la cui nuova stagione doveva essere registrata tra pochissimi mesi sempre con la partecipazione di Daniele Liotti. Il ruolo della Buscemi sarà cancellato o riuscirà a trovare un accordo per essere ugualmente inserita dalla produzione?