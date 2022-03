Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Spunta la FOTO della verità

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico al capolinea? Spunta un indizio che lascia a bocca aperta i fan della coppia, tutti i dettagli

Dopo la notizia che ha lasciato di stucco milioni di italiani riguardo ad una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è il momento di parlare di un’altra coppia della televisione: Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, anche loro stanno attraversando un periodo difficile?

Le voci sulla presunta crisi tra Buffon e D’Amico sarebbero spuntate fuori da quando i due non si sono più visti insieme né dal vivo né sui social. I fan curiosi non hanno perso occasione di mettersi alla ricerca di qualche indizio che a quanto pare resta soltanto un gossip.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: la loro storia è al capolinea?

Nonostante le indiscrezioni, la coppia non ha voluto confermare o smentire nulla, Gigi Buffon e Ilaria d’Amico preferiscono restare in silenzio come hanno sempre fatto d’altronde, senza dare troppo nell’occhio.

Ma secondo quanto riporta Today, sarebbe spuntata una foto che metterebbe a tacere qualsiasi tipo di gossip. Si tratta di uno scatto che li mostra insieme sereni a festeggiare il rinnovo del contratto con il Parma fino al 2024.

Nell’immagine ci sono anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio di Buffon con l’ex moglie Alena Seredova.

“Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore” ha spiegato il portiere in conferenza stampa. Nessuna crisi, dunque, anzi la coppia sta vivendo un momento unico e magico ricco di soddisfazioni e successi.

Intanto qualcuno allude anche alle nozze che a quanto pare non arrivano: “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”.

Né la giornalista né il portiere hanno parlato di matrimonio, sembra che non sia una loro priorità in quanto non hanno bisogno di ufficializzare il loro amore attraverso un sì.

I rumors, quindi, possono continuare a parlare della crisi che a quanto pare è soltanto una voce infondata. Chissà se Buffon faccia una Instagram Stories come il suo amico Totti per smentire la notizia?