Esplode auto con a bordo una bombola di gas: morto il conducente

Napoli, esplode auto con a bordo una bombola di gas: morto carbonizzato il conducente

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 1 marzo, a Grumo Nevano, comune di circa 17mila abitanti della provincia di Napoli. Un uomo ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale si trovava è esplosa.

La vittima, di cui non si conosce l’identità e le generalità, era alla guida di una vettura e stava percorrendo Corso Garibaldi. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riportano alcune fonti locali e la redazione di Sky Tg24, il veicolo ha preso fuoco e, pochi istanti dopo, una bombola di gas, che l’uomo trasportava sull’auto, è esplosa.

In pochi minuti sul luogo dell’accaduto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118. I pompieri hanno domato le fiamme ed hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato rinvenuto, riportano i colleghi di Sky Tg24, completamente carbonizzato e l’equipe medica hanno potuto solo dichiararne la morte.

Ora sono a lavoro i carabinieri del comune nel napoletano che, giunti sul posto, hanno fatto scattare le indagini per determinare le cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio quella secondo la quale le fiamme siano state originate da una fuga di gas dalla bombola. In corso anche gli accertamenti dei militari dell’Arma per identificare l’uomo che ha perso la vita.