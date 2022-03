Tragico incidente in un cantiere: morto un operaio

​Un operaio di 62 anni è morto ieri mattina in seguito ad un incidente avvenuto all’interno di un cantiere di Monno (Brescia).

Nella mattinata di ieri, un operaio di 62 anni ha perso la vita a Monno, in provincia di Brescia. Da quanto emerso ad oggi, il 62enne sembra stesse aiutando, in un cantiere, un operaio comunale. Per cause ancora da determinare, l’uomo sarebbe stata colpito e successivamente travolto da un escavatore.

Immediata la chiamata ai soccorsi che, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla vittima. Ora si sta indagando per capire la dinamica dell’incidente mortale. Da chiarire anche le circostanze per le quali l’uomo, che lavorava in Svizzera, si trovava presso il cantiere.

Lutto a Monno, comune in provincia di Brescia. Ieri mattina, martedì 1 marzo, è morto tragicamente Giovanni Antonio Cicci, operaio 62enne residente nel piccolo centro che lavorava in Svizzera.

Cicci, secondo quanto riferiscono i colleghi della redazione di Brescia Today, si trovava in un cantiere, allestito in località Savena, dove erano in corso delle operazioni di sistemazione di una stretta pastorale. Improvvisamente, il 62enne sarebbe stato colpito e poi travolto da un escavatore in manovra, condotto da un operaio comunale. Vedendo l’uomo riverso al suolo, il conducente del mezzo ha subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Tempestivamente sul posto sono arrivate un’ambulanza ed un’eliambulanza del 118 con a bordo lo staff sanitario. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici che hanno constatato la morte di Cicci. La salma è stata trasferita in obitorio, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire l’esame autoptico.

Oltre ai soccorsi, come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori per la sicurezza sul lavoro che hanno condotto gli accertamenti e ora indagano sul tragico incidente. Da determinare la dinamica dei fatti ed il perché la vittima si trovasse sul cantiere. Da quanto emerso, riferisce Brescia Today, pare che l’operaio fosse arrivato sul posto volontariamente per aiutare gli operai.

La notizia ha sconvolto tutta la comunità di Monno strettasi alla famiglia di Cicci che lascia la moglie e le due figlie.