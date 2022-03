Audace e disarmante Sara Croce si esibisce dall’alto della città dando nuova prova della sua bellezza. La sua lingerie è il pezzo forte.

Dopo aver fatto il suo ingresso in studio con succinto abito zebrato alla trasmissione di “Avanti Un Altro“, nella serata di ieri 1 marzo, la sensuale modella Sara Croce ha desiderato sfoggiare questa mattina, con estrema nonchalance, un’ulteriore perla di stile in diretta dal suo balcone.

Terminata da poco la sua esperienza in “paradiso” con l’amica Camilla Caimi, presso la suggestiva località sciistica di Ponte di Legno, l’irresistibile nata sotto il segno dei Gemelli, dalla bionda chioma, continua a meritare ogni sera un nuovo plauso da parte del pubblico di Canale 5. Classe 1998, e ormai popolarissima in rete, la modella ha prestato la sua immagine nelle vesti di “Madre Natura” allo storico format di “Ciao Darwin”. Ancor prima di interpretare il ruolo di “Bonas” per la nota trasmissione Mediaset

“Qualunque cosa” Sara Croce mostra il lato più selvaggio: sul balcone solo in lingerie – FOTO

