La favolosa moglie del noto Luca Argentero è un vero schianto nel suo ultimo post di Instagram: si tratta di otto foto da copertina…

Cristina è tornata a far parlare di sé con un post da bollino rosso, che comprende otto immagini in bianco e nero, scattate durante un servizio fotografico.

Nei primi quattro scatti, la Marino indossa un vestitino monospalla; nei due successivi sfoggia dell’intimo decorato in pizzo e, nelle ultime due foto, porta un abito dalla profonda scollatura: il suo stile non teme rivali!

Non c’è dubbio: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Tutte le foto del servizio fotografico hanno un dettaglio in comune: presentano un effetto “vedo non vedo” che non rende le immagini nitide e chiare… questo particolare lascia molto spazio all’immaginazione degli utenti, portandola a livelli mai visti.

Nel primo scatto del post, la bella influencer viene immortalata in primo piano, con la fronte tagliata dall’inquadratura, lo sguardo dritto davanti a sé e la bocca socchiusa: resisterle è impossibile!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo del secolo? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Cristina Marino è bella come il sole… Luca Argentero è un uomo fortunato!

Nella seconda foto del post, Cristina posa seduta, con i capelli davanti al volto, la testa appoggiata ad una mano ed il braccio sulla coscia: una posizione piuttosto particolare, ma super apprezzata dai seguaci.

Nonostante la grande vena artistica dello scatto, l’attenzione degli utenti si concentra tutta su un dettaglio ben preciso: è chiaro che la Marino non stesse indossando il reggiseno e si ipotizza che facesse anche un po’ freddo… gli zoom si sono sprecati!

Il post è stato intasato dai mi piace e dai commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sensualità allo stato puro“; “Classe, eleganza, fotogenia, gran gusto… tutto quello che va oltre la bellezza!”; “Tanta roba!” oppure “Wow che primo piano… non ho parole per quanta bellezza emani”.

Una cosa è certa: la magnifica trentunenne batte tutte 10 a 0!