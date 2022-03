La strepitosa speaker radiofonica italiana Ludovica Pagani ha sorpreso tutti con un selfie da infarto… si salvi chi può!

Ludovica è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo IG post ha fatto esplodere il web intero!

Nell’immagine la Pagani si immortala con una spalla leggermente alzata, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria e provocante: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Una cosa è certa: la bella influencer ha fatto innamorare tutta Italia!

Il selfie, scattato in un lussuoso hotel di Milano, ha compiuto una strage di cuori sul web: gli utenti che la seguono sono finiti dritti al manicomio!

Nello scatto la splendida modella porta i capelli raccolti, indossa degli orecchini dorati molto vistosi e sfoggia un make-up che le sta divinamente: il trucco comprende degli occhi ben delineati, una base – viso impeccabile, un leggero contouring e delle labbra lucide.

Ecco, dunque, il post più chiacchierato del momento…

Ludovica Pagani, la temperatura è schizzata alle stelle: ecco la FOTO che ha ipnotizzato tutti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Dell’outfit di Ludovica intravediamo soltanto un indumento bianco e nero, dalla scollatura asimmetrica: qualsiasi abito indossi, la Pagani resta sempre uno schianto!

Il post è stato super apprezzato dai followers ed ha avuto tantissime visualizzazioni, svariate condivisioni, innumerevoli messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Che gnoxxa pazzesca“; “La tua infinita bellezza scioglie il cuore: sei irresistibilmente perfetta”; “Sei una meraviglia, un’opera d’arte” oppure “Bellissima, meravigliosa, stupenda, incantevole”.

Il suo account esplode di seguaci: la favolosa ventiseienne può essere proclamata la regina delle influencer!

Per descriversi agli utenti che visitano il suo profilo, la fantastica fashion blogger si è descritta con la seguente citazione: “Don’t let your dreams be just dreams” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Non lasciare che i tuoi sogni siano solo sogni“).

Non c’è dubbio: la famosa presentatrice televisiva batte tutte a mani basse!