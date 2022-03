La fantastica scrittrice italiana Andrea Delogu è un vero schianto nel nuovo post, condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La bellissima conduttrice televisiva ha pubblicato nove video, presi dall’ultima puntata della sua trasmissione, intitolata “Tonica“.

Questo programma televisivo è un vero e proprio ponte tra il mondo musicale, quello televisivo e l’universo digitale: esso racconta la musica in tutte le sue sfaccettature e mostra il suo impatto sulla società.

Nella didascalia Maria Andrea Delogu, conosciuta semplicemente come Andrea Delogu, ha scritto: “Tonica è andato in onda ieri sera su Rai2 in una serata difficile, ma ci avete voluto bene tantissimo e non sappiamo più come meritarvi!”.

E ancora: “Vi lascio piccolissime parti qui, se volete recuperare la puntata intera è su Rai Play!”.

Non c’è dubbio: la sua bellezza ha tenuto tutti i telespettatori incollati allo schermo del televisore!

Nelle riprese la favolosa trentanovenne indossa un outfit tutto colorato, che comprende un vestitino con le maniche corte ed una fila di bottoni: l’indumento lascia intravedere la canottiera bluette che la bella influencer indossa al di sotto.

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Andrea Delogu, un tripudio di bellezza… come si fa a non innamorarsene? Un fan scrive: “La più bella sei tu”

Se vuoi vedere i video della puntata della trasmissione “Tonica” vai a successivo