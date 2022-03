Elettra Lamborghini torna a sorprendere il web con degli scatti mozzafiato, i fan non riescono a trattenersi

L’abbiamo conosciuta come la ricca ereditiera appassionata di musica e twerk. Oggi è Elettra Lamborghini, una cantante molto amata dal pubblico italiano che con la sua allegria, sensualità e talento ha conquistato milioni di fan.

Seguita da quasi sette milioni di follower, non perde occasione di condividere con loro scatti mozzafiato che lasciano tutti senza parole. Il suo sorriso e le sue forme prorompenti sono sempre in primo piano, il web non riesce a trattenersi.

Elettra Lamborghini, la FOTO che reso i fan miopi

Elettra Lamborghini non si lascia intimorire da niente e nessuno, anzi non perde occasione di mostrare se stessa così come mamma l’ha fatta a tutti i fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Sempre pronta a mettersi in gioco, condivide con il web alcuni momenti delle sue giornate, tra lavoro e tempo libero, scatti professionali e altro.

Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia e sensualità, le sue forme prorompenti sono sempre in primo piano e i follower non possono fare a meno di dare spazio alle fantasie più nascoste.

In una delle ultime foto pubblicate dalla cantante, i fan avranno potuto notare il lato migliore della star: il suo fondoschiena maculato. La Lamborghini indossa un completo intimo che fa da pendant alle macchie che ha disegnate sul suo corpo.

Il suo sguardo è ammiccante, seducente, sensuale e non solo quello. “Sei una donna brillante” qualcuno scrive tra i commenti e poi ancora “M’illumini d’immenso”, qualcun altro ha aggiunto: “Non ci sono aggettivi per commentare il tuo posteriore bellissimo tanta roba”.

Elettra Lamborghini sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo, le sue canzoni sono solari, orecchiabili e fanno ballare chiunque le ascolti. Dal suo esordio, la cantante ne ha fatta di strada e non solo per quanto riguarda la musica. Infatti ha partecipato all’“Isola dei famosi” come opinionista e sta lavorando a vari progetti per bambini e adulti.