La magnifica presentatrice televisiva svizzera Michelle Hunziker ha condiviso una tripletta di foto fuori stagione: che spettacolo!

Michelle ha dato il meglio di sé nel suo ultimo post da infarto… si salvi chi può!

Nelle immagini la Hunziker indossa un bikini bianco: il suo fisico sembra quello di una diciottenne!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Vi ricordate le cartoline? Io scrivevo a tutti per condividere delle emozioni indescrivibili e per far viaggiare le persone a cui voglio bene con me”. E ancora: “Vi mando un bacio enorme”.

Nel primo scatto del post, la favolosa ex modella posa in piedi, mentre avvicina una mano alla sua fronte, cammina in direzione della fotocamera e sfoggia uno smagliante sorriso: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Dietro di lei c’è una spiaggia a dir poco pazzesca ed un mare cristallino: il panorama è mozzafiato, ma la meravigliosa quarantacinquenne lo è di più!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo che esista? Tenetevi forte, perché resterete senza parole…

Michelle Hunziker stupisce tutti i suoi followers: guardare queste FOTO è un piacere immenso per gli occhi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Nella seconda immagine del post, Michelle viene immortalata inginocchio, mentre allarga le braccia e fissa l’obbiettivo della fotocamera: mai vista tanta bellezza in una sola foto…

Nel terzo ed ultimo scatto, infine, la Hunziker viene fotografata sdraiata su un fianco, con la testa appoggiata alla sua mano, la bocca socchiusa ed un’espressione piuttosto seria e sensuale: il web è su di giri!

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono ed ha avuto svariate visualizzazioni, innumerevoli condivisioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “E le ventenni mute!“; “Mi sembra il paradiso terreste: bello il posto, bellissima tu!”; “Altro che cartoline… queste sono delle opere d’arte” oppure “Stasera ti ho sognata: il sogno più bello di sempre!”.

Una cosa è certa: la talentuosa cantante sa sempre come rendere felici i suoi fan!