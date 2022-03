Tomaso Trussardi, le ultime Instagram stories dell’imprenditore non sono passate inosservate: dimenticatevi Michelle, ora nella sua vita c’è…

Mentre Michelle Hunziker si sta godendo una rilassante vacanza in compagnia delle amiche, Tomaso Trussardi sembra proprio non avvertire la mancanza dell’ormai ex moglie. L’imprenditore, giunto al divorzio con la conduttrice dopo oltre sette anni di matrimonio, sta ricostruendo passo dopo passo la propria vita.

Dalle recenti Instagram stories, pubblicate solamente poche ore fa, sembra in realtà che l’imprenditore non stia affatto perdendo tempo. Trussardi, che si è recato presso il ristorante “Berton” di Milano, si è infatti mostrato in dolce compagnia. Assieme a lui, qualcuno di davvero improbabile: che Tomaso abbia definitivamente dimenticato Michelle Hunziker?

Tomaso Trussardi, la FOTO che non passa inosservata: dimenticatevi Michelle, nella sua vita ora c’è…

Quest’oggi, Tomaso Trussardi si è goduto un’esperienza a dir poco indimenticabile presso il ristorante stellato di Andrea Berton (Milano). L’imprenditore, il cui tempo libero è estremamente limitato a causa degli impegni di lavoro, ha deciso di approfittare di questa insolita giornata per concedersi del tempo prezioso per sé.

La sua vita, nonostante Michelle Hunziker non ne faccia ormai più parte, non appare affatto vuota. A far compagnia all’imprenditore, durante l’esperienza di quest’oggi al ristorante, c’era infatti lo splendido levriero Odino che Trussardi porta sempre con sé. Tomaso, per tutta la durata del pranzo, non ha mancato di immortalare il cane attraverso una serie di video, puntualmente pubblicati tramite le Instagram stories.

Quello che però ha fatto storcere il naso ai suoi followers è stato un dettaglio ben più rilevante. In una delle clip postate dall’imprenditore, si vedono nitidamente due calici di vino, che Trussardi si guarda bene dal riprendere troppo a lungo.

Per i fan, quell’immagine è la prova lampante del fatto che l’imprenditore fosse a pranzo con qualcuno. Non appare illogico ipotizzare che Tomaso, mentre Michelle si trova alle Maldive, abbia deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ipotesi, questa, che ovviamente non ha ancora trovato conferma.

Di certo, durante la sua esperienza al ristorante “Berton” di Milano, l’imprenditore non era affatto solo. Che a fargli compagnia ci fosse davvero la sua dolce metà? La possibilità non è da escludere.